Как будет ходить транспорт в Минске 9 мая

В связи с возложением венков к монументу на площади Победы утром с 9:30 до 11:00 на проспекте Независимости будет закрыт участок дороги от Городского вала до проспекта Машерова. Весь транспорт пойдет в объезд по близлежащим улицам. А с 11:30 до 14:00 и вечером с 20 до 23 проблематично будет проехать по проспектам Победителей и Машерова.

В связи с возложением венков к монументу на площади победы изменяются трассы следующих автобусных маршрутов с 9:30 до 11:00:

№100, 515 со следованием на участке от ул. Свердлова до ул. Козлова по улицам Свердлова, Ульяновской, Первомайской, Бядули, Козлова.

№18 со следованием на участке от ул. Куйбышева до ул. Захарова по пр. Машерова и улицам Козлова, Бядули, Первомайской, Захарова.

№57 со следованием на участке от ул. Куйбышева до ул. Пулихова по ул. Куйбышева, пр. Машерова, улицам Козлова, Бядули, Первомайской.

В связи с закрытием в прямом и обратном направлениях участков проспектов Победителей и Машерова изменяются трассы следующих автобусных маршрутов с 11:30 до 14:00 и с 20:00 до 23:00:

№1 на участке от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№69 на участке от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№73 на участке от улицы Мясникова по улицам К. Цеткин, Тимирязева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№91 на участке от улицы Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, проспекту Победителей, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№29 на участке от проспекта Машерова по улицам Даумана, Старовиленскому тракту, Хоружей, Червякова, Орловской, проспекту Пушкина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№44, 136 на участке от проспекта Машерова по улицам Даумана, Старовиленскому тракту, Хоружей, Червякова, Орловской, проспекту Победителей и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Работа автобусного маршрута №163 не планируется.