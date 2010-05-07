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Праздничный фейерверк 9 мая продлится 10 минут

07 мая 2010 06:34
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В минском гарнизоне зарядили салютные установки ко дню Победы. В арсенале — свыше 20 тонн зарядов. Самые большие из них – весом около 30 килограммов – взлетят на 700 метров.

Салют, который прогремит в честь празднования 65-ого юбилея Победы, будет рекордсменом по числу и разнообразию новых видов и спектров. Небо украсят около 30 разных фейерверков с символическими названиями:  «Огни победы», «Зарница», «Залп Авроры», «Астра».

Залпы салюта будут звучать под аккомпанемент сводного симфонического оркестра под управлением Александра Анисимова.  Запускать праздничный фейерверк 9 мая будут в шести точках Минска, а продлится он 10 минут.

Дмитрий Борисенко, командир патрульной роты:
Мы используем на стеле три салютные установки. Промежуток между залпами – 7 секунд. Всего будет произведено коло 90 залпов.
На всех остальных точках используется только по одной салютной установке.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире # Взрыв пиротехники, фейерверк

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