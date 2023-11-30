Форум Союза юристов стартовал в Минске

Работа по приведению законодательства в соответствие с обновленной Конституцией практически завершена. Об этом заявил начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси Евгений Коваленко в ходе крупнейшего юридического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовано пять параллельных панелей и 22 тематические секции. Темы развития законодательства и проблем правоприменения 30 ноября были одними из ключевых. Кроме того, на полях форума прозвучали вопросы национальной безопасности, дебюрократизации и защиты прав белорусов. Одной из новаций этого года стало проведение открытых дискуссий. В центре внимания – сохранение исторической правды, защита семейных ценностей, развитие криптовалют и борьба с киберпреступностью.

Артем Елец, начальник отдела регистрации резидентов ГУ «Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий»:

Одни из вопросов – это как раз возможности более широко использовать цифровые знаки токенов в современной действительности. Количество операций, которые могут совершаться, и количество сделок, в которых могут применяться, мы видим, могут расти.

Евгений Коваленко, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси:

К настоящему моменту законодательство практически полностью приведено под положения обновленной Конституции. Одновременно возникает множество вопросов, нам нужно ориентироваться на современные вызовы и угрозы, на то, как изменяются общественные отношения. И во всей юридической работе нужно идти в ногу со временем.