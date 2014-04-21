Форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Искусственный интеллект, роботы и виртуальная реальность. В Минске стартовал форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014».

22 апреля к нему присоединится и уже традиционная выставка «СМИ в Беларуси», где будут представлены ведущие телекомпании, радиостанции и печатные издания страны.

Этот тандем – одна из самых популярных и посещаемых выставок в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Основное внимание мы будем уделять развитию вопросов информатизации в нашей стране. Потому как сегодня наша страна имеет мощные развитые сетевые ресурсы, на которые надо наложить уже те сервисы, которые нужны в целом и нашему гражданскому сообществу в целях построения информационного пространства в нашей стране.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Сегодня технологическое развитие средств массовой информации – это магистральные направления развития СМИ, это конвергенция форматов, это универсализация СМИ. И поэтому очень, наверное, объективно и правильно то, что средства массовой информации и информационные технологии представлены в рамках одной общей выставки.

Крупнейший медиафорум страны открылся 22 апреля в Минске. Он объединил сразу два масштабных информационных проекта — Международный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014» и выставку «СМИ в Беларуси».

Приветствие гостям и участникам форумов направил Президент Александр Лукашенко.

Выставка «СМИ в Беларуси» — ежегодно собирает под одной крышей представителей ведущих телеканалов страны, печатных изданий, информагентств и Интернет-порталов. В медиафоруме также принимают участие иностранные гости. Традиционно свой стенд на выставке представляет и телеканал СТВ.

Владимир Матусевич, заместитель Министра информации Республики Беларусь:

Есть чем сегодня гордиться в белорусских СМИ, в том числе в формате новых технологий, в формате Интернет идет очень интересная работа как у телеканалов, так и у газет. Очень динамично меняются и контент наших телеканалов, меняется и контент, внешний вид нашей прессы. Я думаю, что это все увидят посетители выставки. Это все будет очень полезно для наших журналистов.