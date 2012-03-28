Формирование студенческих отрядов началось в Беларуси

Новости Беларуси. Еженедельно каждую среду в большинстве вузов страны молодежи предлагают работу на летние месяцы. Среди самых привлекательных – вакансии в строительстве и сфере услуг. Главные площадки этого года – реконструкция больницы в Новополоцке и подготовка города Горки к «Дожинкам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешним летом привлечь к работе планируют свыше 22 тысяч студентов. Так что выбор решения куда поехать остается за учащимися.

Артем Мойсейчук, начальник штаба трудовых дел БНТУ:

В каждом вузе каждую среду в назначенное время (обычно это с 13.00 до 14.00) проводятся акции по популяризации строительных отрядов.

Самые лучшие строительные площадки будут у нас в Дзержинске, Фаниполе. Также будут строиться молочно-товарные фермы. Будем готовить к «Дожинкам».

Олег Мячин, студент энергетического факультета БНТУ:

Два месяца дома. Делать дома особо нечего.

А там веселее будет, общение, новые знакомства, опыт работы. Может, где-нибудь потом пригодится.