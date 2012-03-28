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Сергей Маскевич: Большинство вузов Беларуси с сентября перейдут на четырехлетний срок обучения

28 марта 2012 06:00
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Новости Беларуси. О переходе большинства вузов Беларуси на четырехлетний срок обучения сообщил министр образования страны Сергей Маскевич. Новая концепция преподавания уже принята. Она исключает дублирование дисциплин, которые молодые люди изучали в школах, увеличение самостоятельной работы студентов. Система обучения будет больше основываться на практических занятиях, помимо этого разработчики программы планируют значительно усилить магистратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства в прошлом году поставил задачу проанализировать так называемый социально-гуманитарный блок и исключить повторение предметов школьной и вузовской программ.

# общество # Сергей Маскевич # Высшее образование в Беларуси # Государственная политика # Белоруссия

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