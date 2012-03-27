Белорусское общественное объединение ветеранов празднует 25-летие

Новости Беларуси. Сохраняя традиции отцов и дедов. Белорусское общественное объединение ветеранов празднует сегодня 25-летие. В его рядах около двух миллионов ветеранов труда, Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны. С юбилейной датой организацию поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что старшее поколение всегда в строю, оно помогает мудрым советом, участвует в воспитании молодого поколения, учит хранить верность традициям отцов и дедов.

Александр Слобода, герой социалистического труда:

Наши ветераны Великой Отечественной войны всегда готовы идти встречаться с молодежью.

Георгий Пашков, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов:

Тот, кто в активе, продолжает работать. Это очень важно. Организаторы ветеранского движения продлевают жизнь любому ветерану, потому что, оставшись на пенсии: диван – магазин – диван. А вот вовлечение его в общественную жизнь, встречи с друзьями, воспоминания молодости дают новый прилив, люди действительно становятся моложе.

Со стороны государства сегодня уделяется большое внимание ветеранам и пожилым людям. К примеру, реализуется комплексная пятилетняя программа развития соцобслуживания. Одно из ее новшеств касается работодателей, которые обязаны включить статью о моральной и социальной поддержке своих бывших работников. Также документом предусмотрено улучшение торгового, бытового и медицинского обслуживания. При этом оказание врачебной помощи ветеранам является приоритетной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.