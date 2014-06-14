Фонтаны Минска. Какие истории, тайны и легенды связаны со столичными оазисами?

Капли на загорелой коже, взмывающие в небо струи, источник отличного настроения. Минск – город фонтанов. Столица всегда преображается в каскадах воды. Украшение площадей, любимое место встреч, забава для детей и центр уличной жизни. Романтичные водные концерты – символ лета.

Сегодня более 60 фонтанов освежают городской воздух. Большинство из них красуются в центральной части Минска.

Старожил – «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере. В 2014 году ему исполнилось 140 лет. Очаровательная скульптура итальянского архитектора Бернини пока в ожидании водной феерии. Но вскоре фонтан отреставрируют и он снова оживет. По всей окружности бассейна появятся декоративные лягушки, изо рта которых будут бить звонкие струи.

Именно так выглядел фонтан в 1874 году в саду Тивали. Тогда в Минске был пущен первый водопровод, в честь события установили «Мальчика с лебедем». Кстати, знаете ли вы, что выражение «не фонтан» обязано как раз водопроводу?

Ирина Шорец, экскурсовод:

Когда в городе не было воды, то воду привозили с источников за городом, чистых источников артезианской воды. И был в городе такой сомелье, который, попробовав воду, говорил: «Да, это вода фонтанная, бьет из-под земли, значит чистая». Если же она была невкусная и неизвестно откуда привезенная, то он говорил: «Не фонтан». И люди тогда эту воду не брали.

Композиция чудом пережила Вторую мировую войну, но пострадала в мирное время. В начале 80-х десантники, празднуя, сломали шею лебедю, поэтому фонтан ожидала серьезная реставрация, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

1300 струй поднимаются на высоту 5 метров. Дарят невероятную светомузыку и прохладу. Уникальный водный рисунок и волшебная иллюминация.

По вечерам возле Дворца Республики вы можете стать свидетелем водной симфонии, окрашенной во все цвета радуги. Для наладки водомета приезжали специалисты из Германии.

Настоящий фонтан-изобилие, глоток свежести в жаркие дни и популярное место встреч. Здесь уместно вспомнить легенду о монетах. Почему люди бросают их в воду? Конечно, чтобы вернуться в полюбившийся город еще раз.

Ирина Шорец, экскурсовод:

Откуда произошла легенда? Один царь долго искал место, где построить новый город. Расстроенный, он не нашел этого места и выбросил в воду мешок монет. Много с тех пор времени прошло, и оказалось, что у него не осталось средств к существованию. И он приходит случайно к этому месту, где когда-то выбросил мешок монет. Он с восторгом обнаружил вот такое богатство и построил здесь город. С тех бросать монетку – значит, ты туда вернешься, как вернулся царь.

Проспект Победителей богат фонтанами. Прогуляйтесь по парку Победы.

На высоту более 20 метров над Комсомольским озером взмывает фонтан «Парус». Он самый высокий и мощный в городе.

Красоту местного «гейзера» подчеркивает оригинальная подсветка. Любоваться узорами воды хочется бесконечно.

А возле Дворца спорта можно окунуться в настоящую каменную сказку. Так прозвали этот фонтан. Дело в том, что он появился здесь в 2009 году специально ко Дню Независимости и был назван просто – поющий, танцующий фонтан.

Но так можно сказать о любом городском фонтан. А ведь он особенный, напоминает большой цветок со своей водной мелодией.

Ирина Шорец, экскурсовод:

Я обычно предлагаю туристам придумать самим, подарить новое название фонтану. Поэтому дали название «Каменный цветок» или «Сказка». Вокруг фонтана есть ограждение – лира, заборчик такой интересный. Можно пройтись, посмотреть и найти сказочных героев: царевну-лягушку, попрыгунью-стрекозу, поискать паучка. Это символы природы, которые связаны с язычнитством наших славянских предков. К примеру, жабка считалась богиней плодородия, именно она вместо аиста приносила в дом детей.

Наконец-то открыл сезон после реставрации самый поэтичный фонтан Минска – «Венок». Яркое украшение парка имени Янки Купалы. Полукруглые высокие струи переливаются в солнечных бликах.

Скульптурная композиция передает сюжет праздника Ивана Купалы. Девушки гадают на суженого и пускают в воду свои венки, а с ними – заветные мечты и надежды.

Фонтан «Венок» перестроили в 1972 году специально к 90-летию со дня рождения белорусского классика Янки Купалы.

Необычный фонтан расположен в сквере Грицевца на пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина. Творение архитектора Сардарова и скульптора Заведеева заслуживает особого внимания. Богатая крона, извилистые ветви, мощные корни. Настоящий фонтан-дерево, который скрывает интересные символы.

Ирина Шорец, экскурсовод:

Наши предки-язычники относились к дереву как символу Вселенной. Крона дерева – это высшая часть Вселенной, там, где живут боги, а птицы – их посланники. Ствол дерева человек отождествлял с собой и парнокопытными животными, которые помогали ему в его хозяйстве. Корни внешне напоминают змею. Корни относились к части подземелья, с нечестью отождествляли наши предки. Это получается ад.

300 тысяч литров воды и 70 метров ввысь. Фонтан возле Театра оперы и балета – самый крупный по размеру и один из символов Минска.

Он не просто бьет в небо, а пенится и шумит, как игристое шампанское.

Интересно, что хрустальные струи словно повторяют фасад театра. В центре расположена огромная чаша – это сцена, от которой по ступеням вниз спускаются каскады воды – зрители. Даже подсветка фонтана в тон зданию театра – белая.

В теплые дни от воды не отходят молодежь и дети. Выпускники и молодожены спешат запечатлеть себя на фоне роскошного фонтана.

Радуют столичные фонтаны в день по 12 часов, в выходные – на 2 часа больше. Спешите насладиться летом в большом городе.