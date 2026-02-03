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Во французских офисах соцсети Х проходят обыски – что случилось

03 февраля 2026 12:00
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Во французских офисах соцсети Х проходят обыски – что случилось-0

Прокуратура Парижа проводит обыски в офисах соцсети Х во Франции. Об этом пишет РИА Новости.

Данные мероприятия организованы департаментом по борьбе с киберпреступностью в сотрудничестве с CybeGEND и Европолом.

Американский предприниматель Илон Маск и бывший генеральный директор Линда Яккарино были приглашены на добровольные допросы 20 апреля.

Расследование началось в январе 2025 года после жалоб на использование алгоритмов для иностранного вмешательства. В июле дело было передано в Национальную жандармерию.

Фото: pixabay

# франция

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