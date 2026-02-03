Биатлонистка Пасслер исключена из сборной Италии на Олимпиаду из-за допинга

Итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер была отстранена от участия в Олимпийских играх из-за положительного результата допинг-теста. Об этом пишет ТАСС.

В ее организме был обнаружен препарат летрозол, который используется при лечении рака.

24‑летняя спортсменка занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира, имеет две бронзовые медали в эстафетных гонках текущего сезона и ряд наград на юниорских чемпионатах мира.

Олимпийские соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а первым стартом биатлонистов станет смешанная эстафета 8 февраля.

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