Российская семья переехала в белорусскую глубинку, выращивает фрукты, занимается агробизнесом и возвращаться в Россию не хочет

Новости Беларуси. 2 апреля Беларусь и Россия отметили 19-летие союзных отношений. Именно в этот день в уже далеком 1996 году подписан договор о Сообществе, а ровно через год – договор о Союзе двух стран. Это де юре. Де факто он между нами не прерывался даже после распада Советского Союза. Многое нас связывает гораздо крепче, чем политические документы. А это уже в плоскости простых человеческих, а, точнее, соседских отношений. И в этом смысле между нами никогда не было, нет и не будет никаких границ.

Эти кадры сняты не в амазонских джунглях или африканских тропиках, а на севере Беларуси. Оазис в Витебской области с экзотическими плодами – плод фантазии и трудов россиянина Вячеслава Козырицкого. Кто-то за мечтой готов поехать на край света, он же воплотил свою (лето круглый год) в белорусской глубинке.

Тянуло на эту землю еще и потому, что неподалеку родился и жил до войны отец Вячеслава Владимировича. Сам же он родом из Питера, последние годы жил в Москве, работал в Совете Федерации России. Но после ухода на заслуженный отдых мегаполису предпочел белорусскую деревню.

Вячеслав Козырицкий:

Мы здесь больше используем все то, что произрастает у нас же. У нас и огород, и сад. Приносим пользу родной стране.

«Родной» за шесть лет жизни здесь их семья привыкла называть Беларусь. Сегодня хозяин дома за шеф-повара. Почти все продукты на кухне – из собственного сада и огорода.

Супруга Лариса, хоть белорусских корней не имеет, блюда с белорусскими корнеплодами в семейный рацион добавила охотно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лариса Козырицкая:

Раньше мы знали только драники белорусские. Сейчас еще знаем такое замечательное блюдо, как клецки из картошки. Готовим, с удовольствием едим всей семьей.

Удивительно, но приживаются здесь, а, главное, плодоносят и заморские фрукты.

Вячеслав Козырицкий:

Вот это апельсины белорусские. На вкус они вполне достойные, а на сочность гораздо сочнее, чем любые африканские апельсины.

Каких диковинных растений здесь только не найдешь: от лимонов и мандаринов до фиников и инжира.

Пока в бассейне плещутся внушительных размеров осетры, которые, кстати, мечут икру, пчелы делают вкуснейший мед.

Вячеслав Козырицкий:

Этот мед: в сотах все витамины сохраняются в том виде, в котором мы его когда-то и взяли.

Правда, хозяевам ради таких даров природы тоже, подобно пчелкам, немало трудов приложить приходится.

Вячеслав Владимирович демонстрирует: здесь можно дать фору и итальянским виноградарям. Восемь сортов вин делает сам – и все из выросшего на его сотках сырья.

Погреб ломится от закаток: полки со всевозможными вареньями, соленьями и компотами – витаминный запас пополняется круглый год.

Вячеслав Козырицкий:

Десятки литров томатного сока. Настоящего, натурального. Огромное количество помидоров нам удается вырастить.

Для Ларисы по сравнению с северным Петербургом белорусская земля –настоящий плодоовощной Клондайк. В Питере и помидоры часто за лето созреть не успевали, а здесь в парнике урожай персиков на подходе.

Лариса Козырицкая:

И вот так они цветут замечательно, дают стабильный урожай. Просто нужно вложить труд, свою душу. И все получится.

Любимое дело приносит неплохой доход. Поселившись здесь, Вячеслав и Лариса решили показать и туристам Беларусь такой, какой Синеокая полюбилась им.

Открыли агросадьбу. Начинали с одного домика, теперь это уже несколько коттеджей.

За 2014 год агробизнес принес 400 миллионов белорусских рублей, отдохнули здесь более 800 гостей. Охотнее всего на берега Лукомского озера едут, кстати, россияне.

Вячеслав Козырицкий:

А как сюда не приезжать? Посмотрите, какая природа здесь. Прекрасная рыбалка. Народу это нравится. В оранжерее здесь и зимой, и летом 22 градуса. Поэтому чем не Сочи?

Россиянин по паспорту, белорус по прописке Вячеслав Владимирович верит в будущее Союзного государства. Сколько совместных проектов воплотились и воплощаются в жизнь. И ведь именно на основе Союза Беларуси и России вырос ЕврАзЭС, открывающий во всех смыслах безграничные перспективы сотрудничества.

Вячеслав Козырицкий:

Эта форма сотрудничества, которая сегодня принята нашими Правительствам, самая правильная. И если на сегодняшний день Россия размещает заказы в Беларуси и вагоностроительные, и машиностроительные, это как раз и есть та интеграция, которую все мы хотим видеть.

Если для себя Вячеслав Владимирович плюсы работы и жизни здесь открыл давно, то с гордостью отмечает, что благодаря миролюбивым инициативам Беларуси в последнее время у нашей страны было немало возможностей заявить о себе и всему миру.

Вячеслав Козырицкий:

Лукашенко молодец, что он сегодня инициировал все эти встречи на своей территории. И это было всеми принято. Это очень важный шаг. Тут есть что показать, ведь какой был Минск, допустим, 20 лет назад и какой он стал сейчас – это же огромная разница. Он становится привлекательным для туризма. Чистенький, аккуратненький и главное, что безопасный город. Безопаснее Беларуси из всего СНГ я не знаю ни одной республики.

На каждом квадратном метре земли здесь заметен хозяйский подход. После обеда всей семьей работают в саду. Лариса признается: до приезда в Беларусь ничего не знала о грядках. Теперь любовь к земле старается культивировать и в детях.

Лариса Козырицкая:

Это намного лучше, чем в городе в пробках стоять, пока едешь на работу. А тут и дети растут на свежем воздухе, и знает ребенок, как яблочко растет, как за клубникой надо ухаживать, цветочки поливать.

Но красивые пасторальные пейзажи – не единственное открытие, которое пришлось по вкусу в Беларуси.

Лариса Козырицкая:

Сметана, молоко – все настолько натуральное. Мороженое даже ребенку купишь в России – она не ест. Она есть только белорусское мороженое. И вот эта чистота на дорогах тоже очень бросается в глаза, даже по сравнению с Россией.

Кстати, о дорогах. В Россию к родственникам и друзьям семья ездит часто.

Лариса Козырицкая:

Почему бы и не съездить. Дорога очень хорошая.

Но с радостью возвращается домой.

Лариса Козырицкая:

Я уже привыкла в Беларуси жить, это мой второй дом, я уже в Россию не хочу.