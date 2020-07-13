Прямой эфир

Дыхательная гимнастика, процедуры и прогулки. Как проходит восстановительное оздоровление после коронавирусной инфекции

13 июля 2020 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто нуждается в реабилитации после коронавирусной инфекции и что подразумевает восстановительное оздоровление, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.

Расскажите, какие категории граждан получили помощь?

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В этих условиях наиболее уязвимы пожилые люди, люди с инвалидностью, потому что в силу своего возраста и физического состояния имеют ряд хронических заболеваний, и лечение для них проходит значительно сложнее. Главное, что восстановительный период более продолжительный, чем у молодых. Для того, чтобы помочь таким людям быстрее восстановиться, по поручению главы государства было организовано восстановительное лечение в специализированных санаториях Министерства труда и социальной защиты. Конечно, особое внимание уделяется одиноким и одинокопроживающим людям.

Дыхательная гимнастика, процедуры и прогулки. Как проходит восстановительное оздоровление после коронавирусной инфекции -1

 

Как проходит восстановление?

Александр Румак:
Для лечения людей, которые переболели пневмонией с COVID-19, подобраны методики лечения. Они предусматривают сочетание природных и физических факторов – не все процедуры, которые делаются для людей в период санаторно-курортного лечения, применяются. Больше упор сделан на дыхательную гимнастику, на прогулки на свежем воздухе и, конечно, процедуры физиотерапевтические под наблюдением врачей. По назначению врачей то, что возможно для этих людей. Организовано пятиразовое питание, а также услуги фитобара, где они могут принимать успокаивающие чаи, а также кислородные коктейли. Это такой комплекс мероприятий, который помогает пожилым людям скорее восстановиться.

Сколько человек проходит лечение и какой досуг организуется? Подробности смотрите в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Александр Румак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»
13 июля 2020 13:13

Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»

Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле
13 июля 2020 11:00

Денис Кривенцов: как военнослужащий, как офицер я сделаю всё, чтобы сохранить мир и спокойствие на нашей земле

Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства
13 июля 2020 10:45

Александр Пастернак: настоящий гражданин должен в первую очередь думать о том, что он может привнести для государства