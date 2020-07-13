Дыхательная гимнастика, процедуры и прогулки. Как проходит восстановительное оздоровление после коронавирусной инфекции

Кто нуждается в реабилитации после коронавирусной инфекции и что подразумевает восстановительное оздоровление, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Румак.

Расскажите, какие категории граждан получили помощь?

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В этих условиях наиболее уязвимы пожилые люди, люди с инвалидностью, потому что в силу своего возраста и физического состояния имеют ряд хронических заболеваний, и лечение для них проходит значительно сложнее. Главное, что восстановительный период более продолжительный, чем у молодых. Для того, чтобы помочь таким людям быстрее восстановиться, по поручению главы государства было организовано восстановительное лечение в специализированных санаториях Министерства труда и социальной защиты. Конечно, особое внимание уделяется одиноким и одинокопроживающим людям.