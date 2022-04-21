Финансовая милиция Минска раскрыла серую схему закупки и продажи сухофруктов и орехов

Ущерб за незаконную деятельность составил более 3 миллионов рублей. И это только предварительные цифры. Известно, что мошенники проворачивали свою деятельность с 2021 года. Они закупали товар в России без сертификатов качества и сопроводительных документов. Уже на территории нашей страны это все оформлялось на фиктивные компании в обход законодательства.