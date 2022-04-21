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Финансовая милиция Минска раскрыла серую схему закупки и продажи сухофруктов и орехов

21 апреля 2022 07:26
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Новости Беларуси. Серая схема закупки и продажи сухофруктов и орехов раскрыта финансовой милицией Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовая милиция Минска раскрыла серую схему закупки и продажи сухофруктов и орехов-1

Ущерб за незаконную деятельность составил более 3 миллионов рублей. И это только предварительные цифры. Известно, что мошенники проворачивали свою деятельность с 2021 года. Они закупали товар в России без сертификатов качества и сопроводительных документов. Уже на территории нашей страны это все оформлялось на фиктивные компании в обход законодательства.

Финансовая милиция Минска раскрыла серую схему закупки и продажи сухофруктов и орехов-4

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
Для документального оформления приобретенных за наличный расчет продуктов питания оформлялись документы от имени лжепредпринимательских структур. Это позволяло необоснованно не только завышать покупную стоимость приобретаемой продукции, не уплачивая соответствующие налоги в бюджет Республики Беларусь. Это так же позволяло субъектам хозяйствования недобросовестно манипулировать ценами.

Причастные к теневой схеме задержаны. Возбуждено уголовное дело.

# Комитет госконтроля # общество # Юрий Кардымон # Фотофакт

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