Финансовая милиция Минска раскрыла серую схему закупки и продажи сухофруктов и орехов

Новости Беларуси. Серая схема закупки и продажи сухофруктов и орехов раскрыта финансовой милицией Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Серая схема закупки и продажи сухофруктов и орехов раскрыта финансовой милицией Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ущерб за незаконную деятельность составил более 3 миллионов рублей. И это только предварительные цифры. Известно, что мошенники проворачивали свою деятельность с 2021 года. Они закупали товар в России без сертификатов качества и сопроводительных документов. Уже на территории нашей страны это все оформлялось на фиктивные компании в обход законодательства.
Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
Для документального оформления приобретенных за наличный расчет продуктов питания оформлялись документы от имени лжепредпринимательских структур. Это позволяло необоснованно не только завышать покупную стоимость приобретаемой продукции, не уплачивая соответствующие налоги в бюджет Республики Беларусь. Это так же позволяло субъектам хозяйствования недобросовестно манипулировать ценами.
Причастные к теневой схеме задержаны. Возбуждено уголовное дело.