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Финальная репетиция парада к 9 Мая прошла у стелы «Минск – город-герой»

07 мая 2015 07:26
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Новости Беларуси. В Беларуси идут последние приготовления к празднованию Дня Победы. Минувшей ночью минчане могли наблюдать за подготовкой к, пожалуй, самому зрелищному мероприятию.

В центре столицы у стелы «Минск – город-герой» прошла финальная репетиция парада. В год 70-летия Великой Победы в нем примет участие рекордное количество военнослужащих и боевых машин.

Длинна колонны составит около 5 километров. По улицам города 9 мая парадным маршем проследуют более пяти тысяч военных и около 250 единиц техники.

В составе колонны – новинки отечественного военпрома, системы реактивного и залпового огня, бронемашины и артиллерия. Будет представлена и техника Вооруженных Сил России.

Впервые в белорусском параде примут участие гости из США.

Зрителей также ждет уникальное авиа-шоу, в небо над Минском поднимутся четыре десятка самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участник парада:
Парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – это очень большое событие. И значит очень много не только для всей страны, но и для каждого человека. Мы помним и чтим память погибших и этим событием мы хотим увековечить их память.

Зритель:
В этот праздник мы должны, конечно, чтить память всех ветеранов. Передавать из поколения в поколение вот эту память о ветеранах, чтобы наши дети помнили об этом. Передавать детям, внукам.

Завершится празднование Великой Победы грандиозным салютом. В Минске, Брестской крепости и областных центрах он начнется в 10 вечера.

# общество # Фотофакт # Парад в Минске 9 мая 2015

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