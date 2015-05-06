Новости Беларуси. Беларусь заняла первое место в СНГ в рейтинге благоприятных для материнства стран. В мировой табели наша республика расположилась на 25 месте, опередив Россию и США. Ежегодный рейтинг публикуется международной гуманитарной организацией «Спасите детей». Он учитывает такие показатели, как материнская смертность и смертность маленьких детей, продолжительность школьного образования, доходы женщин.

Всего в рейтинге были представлены 179 государств. Первое место заняла Норвегия, а наихудшей страной для материнства признана Сомали. В Беларуси за 20-летнюю историю показатель младенческой смертности, который постоянно учитывается в рейтинге, снизился более чем в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Улезко, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя», доктор медицинских наук:

Организована стройная структура, которая позволяет оказывать матерям и детям высокоспециализированную медицинскую помощь. Мы с каждым годом улучшаем показатели по службе охраны материнства и детства. В частности, лет 20 назад такой показатель, как младенческая смертность, составлял 13 промилле, а в 2014 году — 3,5. За первый квартал 2015 — 3,3. Это очень высокие показатели. Они соответствуют уровню высокоразвитых европейских стран.