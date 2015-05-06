Прямой эфир

Беларусь заняла первое место в СНГ в рейтинге благоприятных для материнства стран

06 мая 2015 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь заняла первое место в СНГ в рейтинге благоприятных для материнства стран. В мировой табели наша республика расположилась на 25 месте, опередив Россию и США. Ежегодный рейтинг  публикуется международной гуманитарной организацией «Спасите детей». Он учитывает такие показатели, как материнская смертность и смертность маленьких детей, продолжительность школьного образования, доходы женщин.

Всего в рейтинге были представлены 179 государств. Первое место заняла Норвегия, а наихудшей страной для материнства признана Сомали. В Беларуси за 20-летнюю историю показатель младенческой смертности, который постоянно учитывается в рейтинге, снизился более чем в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Улезко, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя», доктор медицинских наук:
Организована стройная структура, которая позволяет оказывать матерям и детям высокоспециализированную медицинскую помощь. Мы с каждым годом улучшаем показатели по службе охраны материнства и детства. В частности, лет 20 назад такой показатель, как младенческая смертность, составлял 13 промилле, а в 2014 году — 3,5. За первый квартал 2015 — 3,3. Это очень высокие показатели. Они соответствуют уровню высокоразвитых европейских стран.       

# общество # Дети и родители # Елена Улезко

Другие новости рубрики

Все новости
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси ответил на вопрос: как получилось, что Беларусь была одним из учредителей ООН?
06 мая 2015 18:02

Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси ответил на вопрос: как получилось, что Беларусь была одним из учредителей ООН?

Телеэкскурсия в зал музея истории ВОВ с самой трагической экспозицией
06 мая 2015 18:00

Телеэкскурсия в зал музея истории ВОВ с самой трагической экспозицией

Телеканал СТВ посетил райцентр Чаусы Могилевской области и поздравил ветерана ВОВ Владимира Марченко
06 мая 2015 17:46

Телеканал СТВ посетил райцентр Чаусы Могилевской области и поздравил ветерана ВОВ Владимира Марченко