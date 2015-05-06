3 дня до Великой Победы: 6 мая 45-го началась Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов

Новости Беларуси. 3 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 6 мая 45-го началась Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов. Главные силы советской армии устремились на помощь восставшему чешскому народу. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, форсировали пролив и заняли остров Рюген. А силы 1-го Белорусского фронта с боями заняли крупные немецкие города Зандау, Вулькау, Клитц.

А Беларусь продолжает восстанавливаться после войны. По всей стране отстраиваются спортивные комплексы, а в Минске на стадионе «Пищевик» прошла первая товарищеская встреча по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.