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Фетисов: Мы сделаем все для того, чтобы возродить «Локомотив»

11 сентября 2011 15:04
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В Ярославле продолжают нести цветы к спорткомплексу «Арена-2000». Накануне там прощались с погибшими хоккеистами и тренерами «Локомотива».

Сюда пришли десятки тысяч человек, пожелавших лично отдать дань памяти любимой команде. Среди них не только болельщики «Локомотива», но и фанаты других спортивных клубов. Проститься с погибшими приехали и болельщики «Динамо-Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Желающих сказать последнее «спасибо» любимой команде оказалось так много, что церемонию прощания даже продлили на час. Говоря о трагедии, люди не могли сдержать слез.

Вячеслав Фетисов, председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги:
Светлая память всем, кто погиб. Нам, ребята, вас будет очень не хватать. И мы сделаем всё для того, чтобы возродить «Локомотив».

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

Прощание с хоккеистами «Локомотива» в Ярославле

# общество # Фотофакт # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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