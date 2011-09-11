Фетисов: Мы сделаем все для того, чтобы возродить «Локомотив»

В Ярославле продолжают нести цветы к спорткомплексу «Арена-2000». Накануне там прощались с погибшими хоккеистами и тренерами «Локомотива».

Сюда пришли десятки тысяч человек, пожелавших лично отдать дань памяти любимой команде. Среди них не только болельщики «Локомотива», но и фанаты других спортивных клубов. Проститься с погибшими приехали и болельщики «Динамо-Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Желающих сказать последнее «спасибо» любимой команде оказалось так много, что церемонию прощания даже продлили на час. Говоря о трагедии, люди не могли сдержать слез.

Вячеслав Фетисов, председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги:

Светлая память всем, кто погиб. Нам, ребята, вас будет очень не хватать. И мы сделаем всё для того, чтобы возродить «Локомотив».