Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»

Новости Беларуси. В Минской области прошел инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду». Он традиционно начинает праздничный марафон событий в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области прошел инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду». Он традиционно начинает праздничный марафон событий в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Праздничное настроение ощущалось еще на подходе к Дзержинскому дому культуры. Для участников и гостей фестиваля организовали интерактивные площадки. Можно было, например, поиграть в мини-гольф или потанцевать со снегурочками. Но самое важное происходило, конечно, на центральной сцене.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
20 лучших участников со всей области привезли в Дзержинск свои номера. Яркие, нежные и запоминающиеся. Каждый конкурсант уже по-своему победитель, так как прошел региональный отбор. Все они – талантливые ребята. И, несмотря на юный возраст, профессионалы.
Надежда Мицкевич и Андрей Клок из Ивенца исполнили венский вальс на колясках. Получилось красиво и трогательно. На сцену ребята выходят не в первый раз, чтобы показать мастерство и доказать, что границ для творчества не существует. Кстати, в этот раз Надежда выступала в свой день рождения.
Подробности в видеоматериале.