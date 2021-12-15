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Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»

15 декабря 2021 14:10
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Новости Беларуси. В Минской области прошел инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду». Он традиционно начинает праздничный марафон событий в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»-1

Праздничное настроение ощущалось еще на подходе к Дзержинскому дому культуры. Для участников и гостей фестиваля организовали интерактивные площадки. Можно было, например, поиграть в мини-гольф или потанцевать со снегурочками. Но самое важное происходило, конечно, на центральной сцене.

Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»-3

Анастасия Кончиц, корреспондент:
20 лучших участников со всей области привезли в Дзержинск свои номера. Яркие, нежные и запоминающиеся. Каждый конкурсант уже по-своему победитель, так как прошел региональный отбор. Все они – талантливые ребята. И, несмотря на юный возраст, профессионалы.

Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»-5

Надежда Мицкевич и Андрей Клок из Ивенца исполнили венский вальс на колясках. Получилось красиво и трогательно. На сцену ребята выходят не в первый раз, чтобы показать мастерство и доказать, что границ для творчества не существует. Кстати, в этот раз Надежда выступала в свой день рождения.

Подробности в видеоматериале.

# Новый год # Анастасия Кончиц # Алексей Талай

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