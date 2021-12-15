Фестиваль «Зажги свою звезду» в Минской области открыл благотворительную акцию «Наши дети»

Новости Беларуси. В Минской области прошел инклюзивный фестиваль творчества «Зажги свою звезду». Он традиционно начинает праздничный марафон событий в рамках акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздничное настроение ощущалось еще на подходе к Дзержинскому дому культуры. Для участников и гостей фестиваля организовали интерактивные площадки. Можно было, например, поиграть в мини-гольф или потанцевать со снегурочками. Но самое важное происходило, конечно, на центральной сцене.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

20 лучших участников со всей области привезли в Дзержинск свои номера. Яркие, нежные и запоминающиеся. Каждый конкурсант уже по-своему победитель, так как прошел региональный отбор. Все они – талантливые ребята. И, несмотря на юный возраст, профессионалы.