День города в Минске – 2015: Какие новые или модернизированные объекты откроют к празднику?

Новости Беларуси. Транспорт, культура, спорт, а главное комфорт. Минчане ко Дню города, по традиции, получат сразу несколько подарков. Это и площадка для занятий воркаутом, и новый центр дополнительного образования, и обновлённая по последнему слову техники 23-я поликлиника. Какие ещё сюрпризы ждут горожан? – сюжет программы «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:

Настоящее адреналин-шоу в День города развернется в парке имени Павлова. Здесь к открытию готовится площадка для занятий стрит-воркаутом. Поупражняться на турниках и подкачать бицепсы молодежь Московского района теперь сможет совершенно бесплатно и в любое удобное для себя время.

Эта площадка для занятий воркаутом самая большая в стране. Она уже превратилась из зоны пассивного отдыха в активную. И что немало важно, гарантирует безопасное времяпровождение.

Андрей Казакевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района:

Эта площадка одна из крупнейших в республике – более 500 м². Она станет замечательным местом для проведения соревнований по стрит-воркауту, так как довольно грамотно, профессионально оборудована.

Днем эта территория – излюбленное место для игр малышей, а спортивная молодежь подтягивается ближе к вечеру. Впрочем, ребята не стали дожидаться открытия и с удовольствием упражняются на специальном оборудовании.

Продемонстрировать свое мастерство и творчество можно будет и в обновленном после капитального ремонта центре дополнительного образования «Эврика» во Фрунзенском районе. Преимущества этого помещения после капитального ремонта школьники успеют оценить ближе к праздничной дате.

Десятки кружков и секций по интересам на улице Чигладзе объединят юных художников, танцоров, музыкантов и театралов на внешкольных занятиях. Кроме того, юных минчан и их родителей порадуют тренажерными залами и новеньким летним амфитеатром.

Елена Ольховая, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

С нового учебного года мы планируем здесь открыть кружки по интересам по 6 профилям и 17 направлениям дополнительного образования. Прежде всего, это художественное творчество, народная хореография, эстрадный танец, классический танец и современная хореография, кружок гитары. Дополнительным образованием будет охвачено более 2 тысяч учащихся. Здесь будет работать 60 педагогов. Вот такие наши грандиозные планы!

К празднику активно готовятся все районы Минска. Так, после реконструкции откроют бассейн «Нептун» в Московском районе, 23-ю городскую поликлинику в Серебрянке, филиал 7-ой стоматологической клиники в Каменной горке-1. А в Советском районе после капитального ремонта примет посетителей бассейн БНТУ и спорткомплекс Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. После модернизации здесь планируют со студенчества готовить резерв для национальных команд.