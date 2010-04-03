Фестиваль экстрима европейского уровня в Футбольном манеже в Минске

Профессионалы Hip-Hop, Break Dance, Bellydance, велотриала, скейтбординга и паркура из Европы и СНГ на три дня поселились в Минске!

Фестиваль экстрима проходит одновременно на четырех площадках и занимает почти весь футбольный манеж. Открыли соревнования «дэнс шоу» и «стрит-шоу».

Волнения на паркете создавали полторы тысячи танцоров белорусских танцевальных школ.

Салас, член жюри фестиваля (Франция):

Я впервые принимаю участие в этих соревнованиях в качестве судьи. Я вижу, что белорусский уровень гораздо вырос по сравнению с уровнем прошлого года.

Конечно, все команды нельзя подвести под одну линию: кто-то был выше, кто-то ниже. Мне очень понравилось, что были костюмированные шоу, которые при этом не отставали от хореографии. Однако некоторым командам все-таки нужно еще поработать над техникой.