Минский конкурс социальных роликов «Глазами молодежи»: оригинальные идеи решения актуальных проблем

Есть ли иллюзии у 21 века, как будет выглядеть Минск двести лет спустя, есть ли выход из безвыходных ситуаций — свои видеоответы на актуальные вопросы дали около 70 минчан.

Но шанс на победу в городском конкурсе социальных роликов «Глазами молодежи» достался 20 участникам.

Фаворитами стали те, кто смог не только уложиться в 7 минут, но и сделать это без плагиата. Жюри оценит также качество и оригинальность задумки.

Наталья Чухманова, начальник отдела по делам молодежи администрации Советского района:

То, что курить и потреблять наркотики, плохо — знают все. Очень интересно, как эту проблему и выход из нее видит молодежь. Порой молодые люди предлагают такие варианты, что просто диву даешься — откуда у них столько замечательных идей.