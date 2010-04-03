Прямой эфир

Минский конкурс социальных роликов «Глазами молодежи»: оригинальные идеи решения актуальных проблем

03 апреля 2010 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Есть ли иллюзии у 21 века, как будет выглядеть Минск двести лет спустя, есть ли выход из безвыходных ситуаций — свои видеоответы на актуальные вопросы дали около 70 минчан.

Но шанс на победу в городском конкурсе социальных роликов «Глазами молодежи» достался 20 участникам. 

Фаворитами стали те,  кто смог не только уложиться в 7 минут, но и сделать это без плагиата. Жюри оценит также качество и оригинальность задумки. 

Наталья Чухманова, начальник отдела по делам молодежи администрации Советского района:
То, что курить и потреблять наркотики, плохо — знают все. Очень интересно, как эту проблему и выход из нее видит молодежь. Порой молодые люди предлагают такие варианты, что просто диву даешься — откуда у них столько замечательных идей.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2010 12:48

Минчанин сдал в минское РУВД пулеметную ленту и 150 патронов

02 апреля 2010 19:45

«Неповторимый сезон» КВН стартовал на телеканале СТВ

02 апреля 2010 19:27

Выставка картин талантливых ребят-сирот: детская душа в деревянной рамке