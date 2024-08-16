Битва пекарей, группа «Мираж» и интернациональная хлебная карта – чем готов удивить фест «Бацькава булка»?

Свислочь готовится встретить уникальный каравай-фест «Бацькава булка». Аналогов ему нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Праздник, призванный сохранить традиции белорусского хлебопечения, райцентр устроит уже завтра, 17 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году фестиваль расширяет формат, ожидаем много новинок, но в центре внимания по-прежнему – традиционная свислочская плетенка, которая, с легкой руки Президента, прославилась на всю страну и получила название «Бацькава булка». Первые мероприятия в преддверии каравай-феста стартовали уже сегодня вечером – представители национальностей нашей страны составили хлебную карту Беларуси. На связь со студией из Свислочи вышел наш корреспондент Галина Буро. – Галя, добрый вечер! Все ли готово к празднику?

Галина Буро, корреспондент:

Добрый вечер, студия! На протяжении всей недели в Свислочи стучали молотки – шел монтаж сцены и декораций, репетировали артисты, а пекари трудились над шедеврами из теста. И можно с уверенностью сказать, что все готово. Более того, уже видно, что масштабы каравай-феста значительно выросли. Свислочь завтра превратится в настоящую хлебную столицу Беларуси. А сегодня вечером на центральной площади уже появилась хлебная карта.

В этом году хлебную карту выложили представители разных национальностей, для которых Беларусь стала общим домом. Белорусская бацькава булка, польский праздничный каравай, литовский хлеб, русский бородинский, украинская поляница, еврейская хала, и даже африканский багет. Представители этих национальностей мирно уживаются в одной стране, трудятся, сохраняют традиции и являются одним дружным белорусским народом. А хлеб, он ведь во всех культурах – всему голова, символ достатка, процветания и единства.

Уэдраого Ульрих, представитель Буркина-Фасо:

Я уже 4 года тут живу. Сейчас я работаю как тракторист сельхозтехники, и сейчас оператор зерносушилки там. Тут мне нравится, потому что спокойная страна, люди хорошие. Мне нравится, все хорошо. Жена есть, дети есть, все в порядке у меня.

Александр Литвиненко, председатель Лидского районного объединения «Тримбита» Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:

Большое спасибо нашему государству за то, что мы мирно существуем со всеми национальностями. Дружить – это самый оптимальный выбор любого народа, любой нации. Я думаю, что все проблемы можно решать за столом, за хлебом.

В мастер-классах по выпечке хлеба разных национальностей 17 августа можно будет даже поучаствовать. Также пекари со всей страны готовят шедевры из теста – это макеты известных объектов, связанных с достижениями Беларуси. Работы кондитеров будут посвящены 30-летию института президентства и 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, блокадный хлеб, монастырский, даже космический – здесь будет на что посмотреть.

Юрий Куликов, заместитель председателя Свислочского райисполкома:

Хлеб – это тот краеугольный камень, вокруг которого формируется продовольственная безопасность любой национальности, любого народа. И у каждого на столе у нас с детства всегда хлеб. Хлеб на столе – мир на земле. Есть хлеб – будзе і да хлеба. Есть такие поговорки в нашем народе.