ФБР раскроет секретное досье на Майкла Джексона

В ближайшие два дня ФБР обещает рассекретить досье на знаменитого певца Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года.

Спецслужбы обнародуют только часть документа, еще 679 страниц, касающиеся смерти поп-идола, так и останутся в тайне, пишет NEWSru.com со ссылкой на The Daily Mail.

Так, будут опубликованы 333 страницы с новыми подробностями об угрозах и попытках вымогательства, которые имели место в отношении покойного поп-идола, а также данные расследований по делам 1993 и 2004 годов о растлении малолетних.

В то же время еще 679 страниц досье пока останутся в тайне, спецслужбы не намерены раскрывать данные даже несмотря на американский Закон о свободе информации. Так, новые документы не прольют свет ни на внезапную смерть певца в возрасте 50 лет, ни на возможную вину его лечащего врача, доктора Конрада Мюррея — певец стал жертвой непредумышленного убийства и умер от передозировки болеутоляющего препарата «Пропофол», причем главным подозреваемым по делу о гибели певца остается лечащий врач.