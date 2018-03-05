Факультет китайского языка и культуры МГЛУ примет около 300 студентов

Новости Беларуси. В Беларуси открыт первый факультет китайского языка и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раньше все восточные языки преподавали на одном факультете Минского иняза, а китайский можно было выучить только как дополнительный. Теперь же для многих студентов он станет основным учебным предметом.

Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета: Все ребята, которые обучаются сегодня на этом факультете и те, которые придут на этот факультет, часть своей подготовки будут проходить в китайских университетах. Нам потребовалось согласовать наши подходы преподавания – с китайскими. И нам удалось этот вопрос решить.

Ло Чжаньхой, временный поверенный в делах Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Обмен и сотрудничество в области образования поднялся на новую ступень. Для нас это очень хорошая новость и мы желаем, чтобы наше сотрудничество развивалось еще быстрее.

Новый факультет в Минском государственном лингвистическом университете примет около 300 студентов. И это не только будущие переводчики и преподаватели, но и специалисты по внешнеэкономическим коммуникациям и международному туризму.