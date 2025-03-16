Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»

«Чижовская лыжня» вновь собрала в столице любителей спорта. На старт вышли более тысячи ребят со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год интерес к соревнованиям растет не только у участников, но и у зрителей. Поддержать воспитанников спортивных школ и центров олимпийской подготовки собрались друзья, тренеры и жители столицы. Несмотря на юный возраст, спортсмены со всей серьезностью подошли к подготовке.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Для них это настоящий праздник, настоящие эмоции. И, естественно, основная цель – это приобщить, чтобы они полюбили лыжные гонки, полюбили спорт и с удовольствием занимались. Ну а завтра прославляли нашу любимую страну.

Борьба на трассе, специально созданной к соревнованиям из искусственного снега, разгорелась нешуточная. Были и удачные маневры, и неловкие падения. Но ничто не испортило настроения юным спортсменам.

Хотел больше сделать, или все получилось? Тимур Андричук, участник соревнований:

Хотелось чуть-чуть больше, конечно, но как получилось, так получилось.

– А как готовились, долго?

– Долго.

– Что делали?

– Мы очень отрабатывали подъемы и спуски. А так все отлично.