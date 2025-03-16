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Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»

16 марта 2025 11:29
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«Чижовская лыжня» вновь собрала в столице любителей спорта. На старт вышли более тысячи ребят со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»-2

Из года в год интерес к соревнованиям растет не только у участников, но и у зрителей. Поддержать воспитанников спортивных школ и центров олимпийской подготовки собрались друзья, тренеры и жители столицы. Несмотря на юный возраст, спортсмены со всей серьезностью подошли к подготовке.

Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Для них это настоящий праздник, настоящие эмоции. И, естественно, основная цель – это приобщить, чтобы они полюбили лыжные гонки, полюбили спорт и с удовольствием занимались. Ну а завтра прославляли нашу любимую страну.

Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»-6

Борьба на трассе, специально созданной к соревнованиям из искусственного снега, разгорелась нешуточная. Были и удачные маневры, и неловкие падения. Но ничто не испортило настроения юным спортсменам.

Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»-8

Хотел больше сделать, или все получилось? 

Тимур Андричук, участник соревнований:
Хотелось чуть-чуть больше, конечно, но как получилось, так получилось.
А как готовились, долго? 
– Долго. 
– Что делали? 
– Мы очень отрабатывали подъемы и спуски. А так все отлично.

Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»-10

– Как считаешь, справился?

Захар Поталиев, участник соревнований:
Да. 
– Как готовился? 
– Занимался сильно каждый день на тренировках.

В 2025 году «Чижовская лыжня» прошла уже в восьмой раз. Неизменным местом ее проведения стал парк 900-летия Минска. Примечательно, что еще 12 лет назад здесь не было такой инфраструктуры, но за короткий срок благодаря поддержке государства появился огромный спортивный комплекс.

# Спортивные соревнования # Александр Дорохович

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