Более тысячи ребят со всей Беларуси приняли участие в «Чижовской лыжне»

«Чижовская лыжня» вновь собрала в столице любителей спорта. На старт вышли более тысячи ребят со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чижовская лыжня» вновь собрала в столице любителей спорта. На старт вышли более тысячи ребят со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из года в год интерес к соревнованиям растет не только у участников, но и у зрителей. Поддержать воспитанников спортивных школ и центров олимпийской подготовки собрались друзья, тренеры и жители столицы. Несмотря на юный возраст, спортсмены со всей серьезностью подошли к подготовке.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Для них это настоящий праздник, настоящие эмоции. И, естественно, основная цель – это приобщить, чтобы они полюбили лыжные гонки, полюбили спорт и с удовольствием занимались. Ну а завтра прославляли нашу любимую страну.
Борьба на трассе, специально созданной к соревнованиям из искусственного снега, разгорелась нешуточная. Были и удачные маневры, и неловкие падения. Но ничто не испортило настроения юным спортсменам.
Хотел больше сделать, или все получилось?
Тимур Андричук, участник соревнований:
Хотелось чуть-чуть больше, конечно, но как получилось, так получилось.
– А как готовились, долго?
– Долго.
– Что делали?
– Мы очень отрабатывали подъемы и спуски. А так все отлично.
– Как считаешь, справился?
Захар Поталиев, участник соревнований:
Да.
– Как готовился?
– Занимался сильно каждый день на тренировках.
В 2025 году «Чижовская лыжня» прошла уже в восьмой раз. Неизменным местом ее проведения стал парк 900-летия Минска. Примечательно, что еще 12 лет назад здесь не было такой инфраструктуры, но за короткий срок благодаря поддержке государства появился огромный спортивный комплекс.