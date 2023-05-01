Езерский: команды, формирующиеся сегодня на местах, – это люди, которые готовы работать и давать результат

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алена Сырова, СТВ:

Если мы говорим о Гомельской области, то мне вспоминается совещание, когда глава государства лично приехал представлять нового губернатора, тогда он весьма открыто сказал о том, по каким причинам он сменил руководство в области. Он действительно сказал, что новому губернатору будет нелегко всю эту систему переменить, перелопатить. Думаю, что мы сейчас наблюдаем этот процесс роста самой области, смены взглядов на то, как она должна работать и функционировать. Я думаю, вы это ощущаете.