Езерский: команды, формирующиеся сегодня на местах, – это люди, которые готовы работать и давать результат

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? 1 мая на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!
Алена Сырова, СТВ:
Если мы говорим о Гомельской области, то мне вспоминается совещание, когда глава государства лично приехал представлять нового губернатора, тогда он весьма открыто сказал о том, по каким причинам он сменил руководство в области. Он действительно сказал, что новому губернатору будет нелегко всю эту систему переменить, перелопатить. Думаю, что мы сейчас наблюдаем этот процесс роста самой области, смены взглядов на то, как она должна работать и функционировать. Я думаю, вы это ощущаете.
Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
И формирование команды прежде всего. Не без этого. Потому что должно быть понимание с полуслова. Мы сейчас говорим что молодого и инициативного затерли, не дали пробиться, а мы не думаем, что это определенный экзамен. Не пробился раз, опустился, развернулся, ушел. Может быть, надо поискать другие тропинки, может быть, надо постучаться по-другому, может, надо мысль сформулировать по-другому, чтобы тебя услышали. Это тоже определенные моменты выживания. Выживает сильнейший. Если мы говорим сегодня о руководителях предприятий, особенно сельскохозяйственных, это лидеры должны быть. Они должны на своем примере многие вещи понимать и показывать. Поэтому сложности закаливают, не без этого. И команды, которые сегодня формируются не только в Гомельской области, – это люди, которые с полуслова понимают, что от них хотят, и готовы работать, давать результат.
Алена Сырова:
То есть в Гомельской области еще в лучшей форме своей нам предстоит только увидеть.
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