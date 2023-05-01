Как формируются рабочие резервы на предприятиях? Рассказал Денис Езерский

Алена Сырова, СТВ : С одной знакомой дискутировали, у нее дочь-подросток. Она говорит: у нее со старта есть те условия, которых не было у меня, так зачем человеку стремится куда-то больше? Они и так есть. Это такой же пример, который вы приводите с хозяйством. «У меня нормальное, среднее хозяйство». А где найти мотивацию?

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Я не соглашусь, что сегодня нет инициативных людей либо инициатива не поддерживается. Наоборот, сегодня инициатива поддерживается. Сегодня мы делаем ставку на молодых руководителей, потому что у них есть инициатива. Мы же не взяли всех подряд – и давай раздавать хозяйства. Чтобы выбрать из массы молодых людей, которые уже работают в сельскохозяйственных предприятиях… Они же уже прошли определенную учебу, они же провернулись. Губернатор лично с каждым проводит определенное время. Они закрепляются за руководителями ведущих хозяйств, те дают оценку: способен, не способен, предлагает что-то, не предлагает – формируется резерв. Только рабочий резерв. Не просто тот резерв, с которым мы иногда сталкиваемся. О чем Президент говорил, что мой резерв рабочий, потому что я им занимаюсь. Там нет того, что я этого поставлю, потому что он удобный, я его знаю.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же тоже живем в этой стране, знаем, что такое случается, когда инициативный человек, когда начинает что-то делать, что-то реализовывать… Он, например, работает в небольшой компании или в подразделении большого города или района, но он неудобен тем, что инициативен. Наверное, поэтому он не пробирается туда, где всем остальным не нужен. Об этом Президент и говорит: я хочу, чтобы люди молодые и инициативные управляли страной. Он уже не единожды дает поручение, а в итоге оказывается, что этим людям дорога заказана. И он правильно будет думать: я лучше пойду в частную компанию и буду работать там, какая мне разница?

Читайте также:

«Слишком легко доставались блага». Почему молодому поколению не хватает дисциплины?

Как воспитать достойную смену руководителей? Мнение Дмитрия Швайбы

Как мотивировать белорусов осознать ответственность за свою работу? Мнение психолога