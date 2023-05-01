Единственный в СНГ музыкальный коллектив людей с особенностями создан на базе минского дома-интерната. Побывали там
Друзья, от всей души и чистого сердца мы с радостью поздравляем вас с этим светлым праздником – праздником труда, мира. Встречайте – оркестр «Александр-Бенд. Минск».
На базе одного из столичных домов-интернатов был создан единственный в СНГ музыкальный коллектив людей с особенностями. Под чутким руководством маэстро Михаила Бойко звучит душевная музыка, которая греет души не только самих участников, но и их слушателей.
Михаил Бойко, дирижер и руководитель оркестра:
В 2009 году я оказался в интернате, и моя главная задача была – создать кружок вокалистов. Вокальный кружок. В течение где-то недель двух у меня уже набралось человек 12. Потом еще. И через месяц мы дали первый концерт. Проводятся дни открытых дверей, приглашают родителей. Они приходят к нам. Им очень понравилось то, что они пели, улыбались.
Светлана Дударчик, культорганизатор:
Это человек с большой буквы. И особенно приятно, что Михаил Иванович в 2017 году был награжден почетным званием «Минчанин года».
Репетиции проводятся три раза в неделю по авторской методике руководителя. Вместо нотной грамоты в тетрадях и на инструментах изображены цветные кружочки, так как ни у кого из участников оркестра нет музыкального образования. Волшебный взмах палочкой для старта – и полилась музыка. Результат ошеломительный.
У артистов насыщенная концертная деятельность. Оркестр принимает участие в различных фестивалях и конкурсах, а также активно гастролирует по Беларуси и за рубежом, достигая больших успехов.
Светлана Дударчик:
На протяжении девяти лет оркестр является дипломатом городского фестиваля творчества людей с особенностями «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва».
Михаил Бойко:
Никогда не поздно начинать что-то новое. Надо смело, решительно идти вперед.
Творчеству все возрасты покорны. Каждый старательно выводит свою партию и наслаждается процессом. Репертуар самый разнообразный.
Михаил Бойко:
Семь клавишных инструментов, два ксилофона, три клавишные флейты, ну и там шумовые инструменты. Ансамблевое исполнение – значит надо сочетать свои действия во времени. Одновременно, точно, в нужную секунду сыграть тот или другой момент нашей музыки.
У каждого из них – своя непростая история. Но сотрудники учреждения стараются найти индивидуальный подход и приобщить к творчеству всех без исключения.
Светлана Дударчик:
В рамках реабилитационной и абилитационной деятельности в нашем доме проводится многократная работа и с большим успехом реализуется программа музыкальной терапии – это оркестровая, хоровая деятельность, массовая.