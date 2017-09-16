«Ездить на мотоцикле считалось престижно»: хиты и новинки белорусского мотопрома

Один из самых популярных в Индии видов транспорта – рикши. Мото-, вело-рикши. Самое время Минскому Мотовелозаводу приступить к производству каких-то «тук-туков» или, как их называют в Индии, «темпо» и поконкурировать с местной компанией «Баджадж»… Наш обозреватель Яна Шипко обозревала хиты минувшего и новинки нынешнего двухколесного мира.

На рыбалку да по грибы – с байкерским драйвом! Проселочные дороги на даче Сергей лихо рассекает на необычном мотоцикле. Одну из самых ходовых моделей минского мотопрома умелец оттюнинговал под себя.

Сергей Якушенко, мотоциклист:

Первое, что сделал, – это вот этот багажник. Для удобства, чтобы что-то перевозить. Это для удочек. Сделал багажник на бак. Сделал на цилиндре заборники воздуха для лучшего охлаждения.

Лошадок двигателю мотолюбитель не добавлял. Но его железный конь и без того превратился в эксклюзивного дракона, которого владелец холит и лелеет.

Сегодня в гараже еще «Иж», «Ява» и «Днепр». Но «Минск», на вкус владельца, безоговорочный лидер постсоветской мотогеографии.

Сергей Якушенко:

Наши мотоциклы проще в обслуживании, не нуждаются в каком-то крепком сервисе. По проходимости для сельской местности – идеальный вариант.

А следуя за Виталием, мы словно уехали… назад в прошлое.

В духе эпохи хозяин «минчика» надевает ретро-шлем, прозванный «скорлупкой».

Кстати, ко времени покорения космоса, «Минск» завоевал любовь от Бреста до Владивостока. Ходила легенда, что на заводе каждую минуту сходил с конвейера мотоцикл. Такой большой был спрос.

Виталий Гапанович, коллекционер, организатор международного фестиваля старинных мотоциклов «Кола часу»:

Это уже полноценная разработка минских конструкторов. Избавились на этой модели от дорогостоящей запчасти, как аккумулятор. Этот мотоцикл можно заводить без аккумулятора.

В свои 61 винтажный мотоцикл заводится с пол-оборота.

Олег Гапанович, коллекционер, организатор международного фестиваля старинных мотоциклов «Кола часу»:

Беларуси очень повезло. Потому что в Польше, Италии, Германии сейчас очень гордятся своим. Собираются клубы отдельных марок. Мы надеемся, что и в Минске скоро такое произойдет, потому что мотоцикл достойный.

А здесь видно, как далеко ушел прогресс от того самого М1М. Музей Минского мотовелозавода уже не раз отказывал коллекционерам, покушавшимся на уникальные экспонаты. Ведь здесь и редкие спортивные мотоциклы, и экспериментальные образцы и, конечно, любимые в народе «макаки», как ласково называли «Минск».

Александр Трофимов, начальник производства ООО «Мотовелозавод»:

Любил их и стар, и млад. Ездить на мотоцикле считалось престижно и доставляло удовольствие всем. Этот мотоцикл был и рабочей лошадкой.

Минские мотоциклы разъезжаются сегодня от Казахстана до Прибалтики. Вот эти три модели сейчас бестселлеры. Впрочем, дизайн постоянно переживает апгрейд ради большего комфорта и надежности. Работает обратная связь с покупателями. Например, этот спортивный байк с легкостью форсирует бездорожье. Новинку только запустили в производство в этом году.

Александр Трофимов:

Это мотоцикл Х250, который обладает более высокими техническими характеристиками в плане тяговой силы, общих характеристик по преодолению различных препятствий. На нем ехать более комфортно, потому что мотоцикл приспособлен для езды как по дорогам общего пользования, так и для езды по бездорожью. Спрос на эту технику возникает из-за презентабельного вида, экономичности и эффективности при передвижении в потоке.

В линейке мотоциклы от классических для комфортной езды по городу до гоночных и особо выносливых класса эндуро для мотопробегов.

Едва ли найдется второе такое предприятие, которое сочетает производство мотоциклов и велосипедов. На этом подиуме лишь треть педального ассортимента. От миниатюрных детских «Аистов» до горных, шоссейных и складных во всевозможных вариациях. Здесь не скрывают: догоняют конкурентов, стараясь взять лучшее у мировых брендов, сохранив белорусское качество.

Вячеслав Грицкевич, сотрудник производственного подразделения ООО «Мотовелозавод»:

Катаюсь на таком. Белорусские «Аисты» – прочность, хорошего качества.

Впрочем, двухколесными предприятие не ограничивается. Изучают спрос на квадроциклы. А наши спасатели тем временем уже обкатали вот такую специальную разработку.

Яна Шипко, обозреватель:

В этом кузове сразу и не узнаешь обычный квадрицикл. На его базе сегодня создан самый компактный аварийно-спасательный автомобиль. И в условиях большого города, когда добраться до места происшествия, например, по пробкам, и мигалка-то не всегда поможет – это самый оптимальный вариант. Ну что, поехали! Вполне себе шустрое и маневренное ТС, коробка-автомат и разве что руль без гидравлики, но я думаю, для тренированных спасателей это не проблема!

Несмотря на скромные габариты, внутри квадрицикла спасательный арсенал для всевозможных чрезвычайных ситуаций. Аптечка, осветительная мачта, бензорез, костюмы химзащиты и даже гидравлическая станция.

Роман Белецкий, командир отделения пожарно-спасательной службы республиканского отряда специального назначения МЧС:

Достоинство – это его оперативность. Он компактный. И если ты на этой технике выезжаешь, знаешь, где что лежит, то процесс оказания помощи занимает кратчайшее время.

Сегодня в Минске с размахом закрыли мотосезон. Среди американских байков были замечены и наши «минчики». И, пожалуй, не главное, поклонником какой марки являться, ощущать драйв от езды на любимом железном коне на рыбалку, нестись по столичным магистралям или вдыхать вторую жизнь в ретро-мотор… Любовь к двухколесным не знает возраста и границ.