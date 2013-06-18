Минский художник Лев Кизилло рисует карикатуры на бюрократов и нерадивых строителей

Новости Беларуси. Минский художник рисует карикатуры на бюрократов и нерадивых строителей. В коллекции Льва Сизиллы около сотни готовых иллюстраций. Его работы печатали практически все советские и современные газеты. Причем, как уверяет 86-летний художник, у проблем, которые находят отражение в его карикатурах, долгая история.

Лев Георгиевич – один из тех, кто проблемы общества если и не решает, то обрисовывает. Карикатуры у художника на все случаи. Бывший учитель труда и черчения говорит: с тем, что рисует, сталкивается и в жизни. Причем часто. Особая тема – бюрократизм. Вспоминает, как в советские времена приходилось обивать пороги жилищных служб, чтобы попасть на прием или строительство жилья. Здесь художник бумаги не жалеет.

Лев Кизилло, художник-карикатурист:

Пошел, помазал, наследил и ушел. Через месяц на то же место опять пришел. Мазнул, а с обеда улизнул. Как Александр Григорьевич говорит, уже завелось, что плохо строим, и так далее.

Почему так строим, художник, по его мнению, знает. Любую, даже техническую, задачу работник должен решать творчески. А это современным строителям, сетует Лев Георгиевич, не присуще. У людей на стройке нет образного мышления. Карикатурист даже термин придумал – сатирический – какими не должны быть строители и их руководство.

Лев Кизилло, художник-карикатурист:

Безобразного мышления человек. Не безумие, без ума, а он имеет ум, но он без образного мышления.

Работы карикатуриста печатали практически все советские и белорусские газеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лев Кизилло и письма чиновникам писал с предложениями, как, ни много ни мало, улучшить жизнь. За 50 лет пришел только один ответ. С благодарностью. Но художник не унывает и каждый раз пишет новую картину происходящего.

Лев Кизилло, художник-карикатурист:

Я смотрю телевизор: выступает. Я делаю зарисовки всех выступающих.

На особую популярность своих карикатур Лев Георгиевич не рассчитывает. Признается, ему достаточно, чтобы строить и решать проблемы стали лучше. И не только на бумаге.