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В Беларуси 19 июня пройдёт ЦТ по математике

19 июня 2013 11:19
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Новости Беларуси. Одно из самых массовых тестирований нынешней вступительной кампании.  В Беларуси 19 июня пройдёт проверка знаний абитуриентов по математике. В испытании планируют принять участие более 76 тысяч человек.

При себе на тестировании необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, и ручку с чернилами чёрного цвета. А вот приносить калькулятор с собой бесполезно. Помимо этого, вход в здания, где проводятся тест-испытания, всем, кроме членов комиссии и тестируемых, категорически запрещён. Те же абитуриенты, которые не попали на тестирование по уважительным причинам, имеют возможность пройти его в резервный день – 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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