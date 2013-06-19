В Беларуси 19 июня пройдёт ЦТ по математике

Новости Беларуси. Одно из самых массовых тестирований нынешней вступительной кампании. В Беларуси 19 июня пройдёт проверка знаний абитуриентов по математике. В испытании планируют принять участие более 76 тысяч человек.

При себе на тестировании необходимо иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность, и ручку с чернилами чёрного цвета. А вот приносить калькулятор с собой бесполезно. Помимо этого, вход в здания, где проводятся тест-испытания, всем, кроме членов комиссии и тестируемых, категорически запрещён. Те же абитуриенты, которые не попали на тестирование по уважительным причинам, имеют возможность пройти его в резервный день – 4 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.