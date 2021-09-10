«Это будет то, что ещё не видел Минск». Вот какие концерты пройдут в День города

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Виталий Брель, начальник управления по культуре Мингорисполкома:

Мы очень много говорим: «пандемия, пандемия», но давайте посмотрим: Минск, как и вся наша страна, не остановил мероприятия, не остановил производства. И сегодня, наверное, не каждая столица похвастается, что может проводить мероприятия.

День города. В Верхнем городе пройдут достаточно интересные мероприятия. Фестиваль национальных культур, где будет 25 национальностей, которые представят не только свои творческие номера, но и какие-то блюда, изделия. Вечерняя программа в Верхнем городе будет до 17:00, а уже с 19:00 можно послушать оркестр Финберга, который даст очень удивительную новую программу.

Около Дворца спорта в 12:00 будет Президентский оркестр Республики Беларусь с удивительной, очень хорошей программой. Я думаю, что семьям, которые будут гулять в это время около Дворца спорта, это будет интересно послушать.

Далее мы, конечно, переходим на более молодежный экскурс, участвовать будут молодые коллективы, молодые исполнители. Которые, может быть, еще не так часто появляются на больших сценах, но, вместе с тем, они очень популярны среди нашей молодежной среды. Я думаю, они будут интересны для минчан. Вы знаете, всегда говорят «это только для молодежи». Я думаю, это будет интересно не только для молодежи, потому что молодость – это не возраст, а состояние души.