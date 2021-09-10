«Это будет то, что ещё не видел Минск». Вот какие концерты пройдут в День города

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
На Дне города будет и музыкальный молодежный фестиваль около Дворца спорта, Республиканский фестиваль национальных культур.
Виталий Брель, начальник управления по культуре Мингорисполкома:
Мы очень много говорим: «пандемия, пандемия», но давайте посмотрим: Минск, как и вся наша страна, не остановил мероприятия, не остановил производства. И сегодня, наверное, не каждая столица похвастается, что может проводить мероприятия.
День города. В Верхнем городе пройдут достаточно интересные мероприятия. Фестиваль национальных культур, где будет 25 национальностей, которые представят не только свои творческие номера, но и какие-то блюда, изделия. Вечерняя программа в Верхнем городе будет до 17:00, а уже с 19:00 можно послушать оркестр Финберга, который даст очень удивительную новую программу.
Около Дворца спорта в 12:00 будет Президентский оркестр Республики Беларусь с удивительной, очень хорошей программой. Я думаю, что семьям, которые будут гулять в это время около Дворца спорта, это будет интересно послушать.
Далее мы, конечно, переходим на более молодежный экскурс, участвовать будут молодые коллективы, молодые исполнители. Которые, может быть, еще не так часто появляются на больших сценах, но, вместе с тем, они очень популярны среди нашей молодежной среды. Я думаю, они будут интересны для минчан. Вы знаете, всегда говорят «это только для молодежи». Я думаю, это будет интересно не только для молодежи, потому что молодость – это не возраст, а состояние души.
Ну и, если мы говорим про такую локацию как Дворец спорта, кроме того, что там будут и торговля, и развлечения, и детские конкурсы, и лабиринты детские, и так далее. Завершаем мы там программу любимой группой минчан и не только – «Дрозды». И хедлайнер у нас ожидается Серега, который, в принципе, завершит вечер около Дворца спорта.
Если мы берем [парк – прим.ред.] Янки Купалы, где мы будем чествовать и вручать награды лучшим минчанам года, лучшим по профессии. Во-первых, это уникальный фонтан, который был открыт в прошлом году с участием главы государства. И на фоне этого фонтана мы ставим сцену. Я думаю, что это будет уникальный проект, где также будет Президентский оркестр Республики Беларусь и будет творческая программа насыщенная. Я думаю, это будет то, что еще не видел Минск.
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