Евгений Горин (ведущий программы «Неделя» на СТВ): Будущее однозначно за короткими, но емкими форматами

Евгений Горин хорошо знаком зрителям канала СТВ. Вот уже пять лет он работает здесь репортером. В новости Евгений пришел сразу после окончания института. Молодому, увлеченному журналистикой парню, вчерашнему студенту с неуемной энергий однозначно пришелся по душе такой же молодой и энергичный коллектив. С тех пор вместе придумывают что–то новое, вместе, что называется, «рвут шаблоны». Настало время двигаться дальше и реализовать свои творческие задумки уже в новой роли. С августа зрители знают Евгения Горина как одного из ведущих итоговой программы «Неделя», которая выходит на СТВ каждое воскресенье.

— Евгений, не сложно было из корреспондента перевоплотиться в ведущего аналитической, по сути, ключевой на канале передачи?

— Признаться, перестроиться, вжиться в новый образ действительно было трудновато. Взять хотя бы сущую банальность: ведущий не может позволить себе выглядеть плохо. Я же человек ленивый и поэтому страшно не люблю бриться. Но одно дело, когда ты ведешь репортаж «с полей» и можешь позволить себе трехдневную щетину, невзрачную одежду, и совсем другое, когда садишься в кресло перед камерой. Здесь нужно и загримироваться, и в подходящий красивый костюм одеться. Пусть одежду подбирают стилисты, но ты должен разгладить воротник, поправить платок. Научиться, в конце концов, завязывать галстук. Права на ошибку нет. Мне вот, например, нужно еще работать над верной постановкой ударений. Но особенно сложно даются интервью в прямом эфире. Необходимо владеть темой хотя бы наполовину от того уровня, на котором ее знает эксперт–собеседник. Часто в разговоре всплывают новые подробности, которые не были запланированы изначально и о которых ты даже не подозревал. Если у тебя не хватит знаний, ты просто сядешь в лужу.

— С переходом на новую должность ты не оставил и предыдущую работу — корреспондента. Такое «раздвоение личности» не мешает?

— В качестве ведущего я меняюсь с Игорем Позняком, директором дирекции информационного вещания СТВ. Выходит, одну неделю я представляю передачу публике, а всю следующую — выполняю обязанности журналиста. Снимаю репортажи для выпусков новостей, иногда — для самой «Недели». Такая перемена мест не дает взгляду замылиться, а человеку — закоснеть в должности руководителя, когда он уже слабо понимает реалии репортерской работы и на любые вопросы и замечания отмахивается дежурным: «Сделай к такому–то сроку!» Когда ты сам был в шкуре корреспондента буквально день назад, видишь, каким образом можно решить ту или иную проблему. Бывает, люди отказываются от интервью. Да, иногда для этого есть веские доводы и человека лучше оставить в покое, но чаще удается найти компромисс. Ты можешь что–то посоветовать корреспонденту, подсказать или даже вовремя поменять задание, подобрать другой сюжет.

— Наверное, в какой–то мере тебя можно назвать продюсером «Недели», ведь наравне с руководством канала ты тоже создаешь воскресную новостную картину для зрителей СТВ. По какому принципу выбираете, что нужно осветить, а что можно оставить в тени?

— Итоговая программа «Неделя» существует уже много лет. В ней мы стараемся представить все самые яркие, главные события — может быть, с немного нестандартной точки зрения. Ищем в первую очередь темы, которые бы волновали не только зрителей, но и нас самих. Ведь все новостные сюжеты, саму программу делают в конечном итоге журналисты. Естественно, если событие нам малоинтересно, то на выходе получится материал бесцветный, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. А если корреспонденту самому хочется пообщаться со всеми героями репортажа, записать эксклюзив, быть может, даже задать провокационный вопрос, то, конечно, и сюжет будет выглядеть совсем по–другому.

— Этот принцип «интересности» одинаково работает и для новостей официальных, государственных, и для самых банальных, житейских заметок?

— Перед нами стоит вполне конкретная задача: и то и другое подавать так, чтобы зрителя новость заинтересовала. И не важно, это сюжет про официальный прием или рассказ о жизни человека. Задача корреспондента состоит в том, чтобы взглянуть на тему в неординарном ракурсе, привнести какие–то игровые, необычные моменты.

— Что касается «Недели»: передача уверенно пойдет по проложенному твоими предшественниками курсу и дальше или же стоит ждать изменений?

— Наша программа очень гибкая и открыта для новшеств. Как показывает жизнь, они всегда необходимы, чтобы передача не застыла и продолжала существовать в эфире. Без постоянного движения вперед любой формат, каким бы интересным и новым он поначалу ни был, исчерпывает себя, выдыхается. Конкретно передо мной и, конечно, перед всей творческой группой стоит задача придать программе новое дыхание. Сделать ее непохожей на итоговые передачи других каналов. Простой пример. Новость о кастинге на новый проект можно подать в привычном ключе: пришли столько–то человек, которые спели столько–то песен, выбрали в итоге того–того. А можно, как это сделали на нашем канале, найти самых запоминающихся участников — повара, который хочет радикально изменить свою профессию, или совсем маленькую девочку–конкурсантку. И расспросить их о впечатлениях.

— Не пожалел, что пять лет назад для старта своей телевизионной карьеры выбрал именно СТВ?

— Ни разу! Мне всегда казалось, а теперь я в этом просто уверен, что на СТВ больше творческой свободы, чем на других каналах. У нас работает много молодежи, в отделе новостей — особенно. Часто к нам приходят и новички, причем уже буквально на третий день им готовы дать в руки микрофон и камеру и отправить на съемки. Новые люди — это всегда креативные идеи, новые задумки, планы и неординарные взгляды. Такой ресурс можно использовать очень эффективно.

— А что бы ты сам хотел поменять в своей передаче в частности и на канале в целом, если бы у тебя были неограниченные возможности?

— Сейчас много говорят о кризисе традиционных средств массовой информации, о тотальном наступлении интернета. Аудиторию теряет даже неизменно популярное телевидение. Думаю, сложившуюся ситуацию нужно просто выгодно использовать и меняться. Это я готов заметить не только как журналист, но и как будущий антикризисный управленец — сейчас я получаю второе высшее образование. А тема моего первого диплома звучала как «Проявления постмодернистской чувствительности в сообщениях средств массовой информации». Если коротко, он о том, как современный медиаформат склоняется в пользу коротких информационных сообщений, основанных на известных цитатах, расхожих выражениях. По сути, идет такая постмодернистская игра со зрителем, у которого на большие сюжеты просто нет времени. Наша жизнь предлагает слишком много соблазнов: интернет, музыка, кино. Будущее однозначно за короткими, но емкими форматами.

Советская Белоруссия №197 (24334). Пятница, 18 октября 2013 года.

Автор публикации: Антон КОСТЮКЕВИЧ

Фото: Виталий ГИЛЬ