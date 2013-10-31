В Брестской области в конце октября зацвели одуванчики, проснулись пчелы, бабочки и комары

Новости Беларуси. Уникальное явление на Брестчине. Из-за аномально высоких для этой поры года температур, в регионе вновь зацвели одуванчики, проснулись пчелы, бабочки и комары. В спячку все еще не впали змеи. Под особым наблюдением ученых - летучие мыши: некоторые их виды уже должны были улететь на зимовку в другие страны, но из-за тепла, все еще не покинули Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как скажутся высокие температуры на экосистеме Брестчины, выясняла Юлия Бешанова.

Ушан серый, бурый и еще около 20 видов летучих мышей — в Брестском регионе «рукокрылые» представлены широко: от весьма распространенных до самых редких. Почти половина из них зимовать предпочитает в более теплом климате. Как правило, к середине сентября, «перелетные» мыши покидают регион, а «местные» впадают в «спячку» - глубокое оцепенение.

Мария Демянчик, старший преподаватель кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:

Они в это время должны все спать. А у нас не спят. Они еще вылетают вечером, на кормежку. На зимовку в зданиях еще не ушли. Находятся где-то на поверхности. Очень быстро просыпаются. Очень многие виды, которые должны были улететь в Европу, у нас еще находятся на миграции. Они поселились в дуплах. Мы каждый вечер подходим и слушаем есть ли они. На сегодняшний день они все еще у нас.

В этой щели расположена целая колония летучих мышей. Из-за высоты их не видно. Но зато отчетливо слышен их писк. А это значит, что и эти летучие мыши, как и найденная нами все еще не спят.

Такая ситуация для Брестчины - уникальна. Специалисты говорят: за все время наблюдений таких природных аномалий не случалось. Календарь сна нарушился не только у летучих мышей: из-за тепла проснулись даже рептилии. В регионе уже многие видели змей.

Мария Демянчик:

На календаре ноябрь, а у нас и одуванчики расцвели и пчелы, и бабочки. И земноводные и пресмыкающиеся — все они еще ведут активный образ жизни. Сколько мы работаем в природе — такого мы еще никогда не наблюдали. Эта нестандартная ситуация.

Особой опасности в затянувшемся бодрствовании млекопитающих и земноводных, зоологи не видят: говорят риски для животных при плавном снижении температуры не велики. Беспокоит ученых другой вопрос: как в общем скажется столь длительное тепло на экосистеме региона.