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В Брестской области в конце октября зацвели одуванчики, проснулись пчелы, бабочки и комары

31 октября 2013 18:40
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Новости Беларуси. Уникальное явление на Брестчине. Из-за аномально высоких для этой поры года температур, в регионе вновь зацвели одуванчики, проснулись  пчелы, бабочки и комары. В спячку все еще не впали змеи. Под особым наблюдением ученых  - летучие мыши: некоторые  их виды  уже должны были улететь на зимовку в другие страны, но из-за тепла, все еще не покинули Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как скажутся высокие температуры на экосистеме Брестчины, выясняла Юлия Бешанова.

Ушан серый, бурый и еще около  20 видов летучих мышей — в Брестском регионе «рукокрылые» представлены  широко: от весьма распространенных до самых редких. Почти половина из них зимовать предпочитает в более теплом климате. Как правило,  к  середине сентября,  «перелетные» мыши покидают регион, а «местные» впадают в «спячку» - глубокое оцепенение.

Мария Демянчик, старший преподаватель кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина:
Они в это время должны все спать. А у нас не спят. Они еще вылетают вечером, на кормежку. На зимовку в зданиях еще не ушли. Находятся где-то на поверхности. Очень быстро просыпаются. Очень многие виды, которые должны были улететь в Европу, у нас еще находятся на миграции. Они поселились в дуплах. Мы каждый вечер подходим и слушаем есть ли  они. На сегодняшний день они все еще у нас. 

В этой щели расположена целая колония летучих мышей. Из-за высоты их не видно. Но зато отчетливо слышен их писк. А это значит, что и эти летучие мыши, как и найденная нами все еще не спят.

Такая ситуация для Брестчины - уникальна. Специалисты говорят: за  все время наблюдений таких природных аномалий не  случалось.    Календарь сна нарушился не только у летучих мышей:  из-за тепла проснулись даже рептилии. В регионе уже многие видели змей.

Мария Демянчик:
На календаре ноябрь,  а у нас и одуванчики расцвели и пчелы, и бабочки. И земноводные и пресмыкающиеся — все  они еще ведут активный образ жизни. Сколько мы работаем в природе — такого мы еще никогда не наблюдали. Эта нестандартная ситуация.

Особой опасности в затянувшемся бодрствовании  млекопитающих и земноводных,  зоологи  не видят: говорят риски для животных при плавном снижении температуры не велики. Беспокоит ученых  другой вопрос:  как в общем скажется столь длительное тепло на экосистеме региона.

# общество # Погода в Беларуси

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