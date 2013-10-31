Ведущую СТВ Юлию Шпилевскую наградили медалью Франциска Скорины

Новости Беларуси. Признание заслуг. 31 октября премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович по поручению Президента вручил государственные награды.

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Вручая госнаграды, премьер-министр подчеркнул, что ими удостоены лучшие люди страны.

В почетном списке более 150 имен. Это представители самых разных профессий – образования, сельского хозяйства, промышленности и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе обладателей почетных наград и актриса Купаловского театра, а еще и наша коллега, ведущая СТВ Юлия Шпилевская. За плодотворный труд и большой вклад в развитие белорусского искусства она удостоена медали Франциска Скорины.

Юлия Шпилевская, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Ну, какие могут быть эмоции человека, которого заслуженно или незаслуженно, но, в общем-то, оценили? Ну, конечно, самые невероятные, возможно. Я еще буду делить эти эмоции со своими друзьями, коллегами, родными, безусловно, которые вложили в это очень много своих сил.

Артист всегда к себе очень требователен. И я знаю очень мало тех, кому всегда нравится своя работа. Всегда есть куда стремиться, правильно? И когда люди, которые стоят выше нас гораздо, оценивают нас за наши успехи, мы понимаем, что, наверное, все-таки мы что-то сделали.