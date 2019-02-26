Euronews представил имиджевое видео о Беларуси
Новости Беларуси. О Беларуси глазами европейских журналистов. Euronews – телеканал с почти полумиллиардной аудиторией – представил имиджевое видео, посвященное нашей стране и в частности II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ролике запечатлены знаковые места, которые могут посетить гости масштабных спортивных состязаний.
Напомним: II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В белорусскую столицу приедут более 4 000 спортсменов из 50 стран. Они разыграют без малого 200 комплектов наград в 15 видах спорта.