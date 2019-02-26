Euronews представил имиджевое видео о Беларуси

Новости Беларуси. О Беларуси глазами европейских журналистов. Euronews – телеканал с почти полумиллиардной аудиторией – представил имиджевое видео, посвященное нашей стране и в частности II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ролике запечатлены знаковые места, которые могут посетить гости масштабных спортивных состязаний.