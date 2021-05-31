«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых

Новости Беларуси. Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно» Это медали белорусских святых: святителя Кирилла Туровского и преподобной Евфросинии Полоцкой, а также награды от Русской православной церкви. Как отметил метрополит, наши врачи имеют большое сердце, которое откликается на человеческую боль.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Медики – это та часть нашего общества, которая сейчас на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших людей. И, конечно, здесь непросто. Порой приходится жертвовать и своими силами, и своим здоровьем, своим личным временем – порой даже в ущерб домашним каким-то делам, вопросам трудиться – того требует оказание помощи ближнему своему. Поэтому этот труд заслуживает всяческой похвалы, благодарности и, конечно, поддержки.