«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых

Новости Беларуси. Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»
Это медали белорусских святых: святителя Кирилла Туровского и преподобной Евфросинии Полоцкой, а также награды от Русской православной церкви. Как отметил метрополит, наши врачи имеют большое сердце, которое откликается на человеческую боль.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Медики – это та часть нашего общества, которая сейчас на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших людей. И, конечно, здесь непросто. Порой приходится жертвовать и своими силами, и своим здоровьем, своим личным временем – порой даже в ущерб домашним каким-то делам, вопросам трудиться – того требует оказание помощи ближнему своему. Поэтому этот труд заслуживает всяческой похвалы, благодарности и, конечно, поддержки.
Также 31 мая в Гомеле митрополит провел чин закладки часовни в честь воинов-освободителей. Она разместится на территории Свято-Троицкого храма. Здесь возводится новая церковь. Капсулу с грамотой заложили в стену будущего здания. Часовня вместе со строящимся Троицким храмом в будущем составят единый комплекс. Планируется обустроить на территории колумбарий, где будут собраны капсулы с землей со всех воинских захоронений Гомельской области.