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«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых

31 мая 2021 17:52
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Новости Беларуси. Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых-1

Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»

Это медали белорусских святых: святителя Кирилла Туровского и преподобной Евфросинии Полоцкой, а также награды от Русской православной церкви. Как отметил метрополит, наши врачи имеют большое сердце, которое откликается на человеческую боль.

«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Медики – это та часть нашего общества, которая сейчас на передовой борьбы за жизнь и здоровье наших людей. И, конечно, здесь непросто. Порой приходится жертвовать и своими силами, и своим здоровьем, своим личным временем – порой даже в ущерб домашним каким-то делам, вопросам трудиться – того требует оказание помощи ближнему своему. Поэтому этот труд заслуживает всяческой похвалы, благодарности и, конечно, поддержки.

«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых-7

Также 31 мая в Гомеле митрополит провел чин закладки часовни в честь воинов-освободителей. Она разместится на территории Свято-Троицкого храма. Здесь возводится новая церковь. Капсулу с грамотой заложили в стену будущего здания. Часовня вместе со строящимся Троицким храмом в будущем составят единый комплекс. Планируется обустроить на территории колумбарий, где будут собраны капсулы с землей со всех воинских захоронений Гомельской области.

# Церковь # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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