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Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»

31 мая 2021 17:50
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Новости Беларуси. Православная церковь Беларуси 31 мая отметила труд наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых

Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»-1

Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина. Это медали белорусских святых: святителя Кирилла Туровского и преподобной Евфросинии Полоцкой, а также награды от Русской православной церкви. Как отметил митрополит, наши врачи имеют большое сердце, которое откликается на человеческую боль.

Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»-4

Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно, очень значимо. Я надеюсь, пациенты, которые в наших руках находятся, мы оказываем им медицинскую помощь, тоже ощущают все это тепло и доброту, которые мои коллеги дарят им.

# Врачи Беларуси # общество # Наталья Журавлева # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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