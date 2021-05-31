Гомельские медики о наградах от БПЦ: «Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно»

Новости Беларуси. Православная церковь Беларуси 31 мая отметила труд наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых
Новости Беларуси. Православная церковь Беларуси 31 мая отметила труд наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Этот труд заслуживает всяческой похвалы». Митрополит Вениамин наградил медиков медалями белорусских святых
Более 20 врачей Гомельской области получили награды из рук митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина. Это медали белорусских святых: святителя Кирилла Туровского и преподобной Евфросинии Полоцкой, а также награды от Русской православной церкви. Как отметил митрополит, наши врачи имеют большое сердце, которое откликается на человеческую боль.
Наталья Журавлева, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы:
Для нашего коллектива это очень важно, очень престижно, очень значимо. Я надеюсь, пациенты, которые в наших руках находятся, мы оказываем им медицинскую помощь, тоже ощущают все это тепло и доброту, которые мои коллеги дарят им.