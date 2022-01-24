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«Этот факультатив для меня близок». Как в Несвижском районе проходят занятия по изучению православия

24 января 2022 18:48
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Новости Беларуси. Рассказать подрастающему поколению о вечных ценностях. В учреждениях образования Минской области новый факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центральном регионе насчитывается 312 таких факультативов. Их посещают более 3 000 школьников.  

На одном из занятий в Несвижском районе побывала наш корреспондент Анна Куртасова.  

«Этот факультатив для меня близок». Как в Несвижском районе проходят занятия по изучению православия-1

После основных уроков ученики Солтановщинского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа могут забыть о теоремах и формулах. Во второй половине дня начинается факультатив «Основы православной культуры». Школьники посещают его по желанию с разрешения родителей. Здесь ребята знакомятся с основами духовно-нравственного воспитания.  

«Этот факультатив для меня близок». Как в Несвижском районе проходят занятия по изучению православия-3

Жанна Полещук, заместитель директора Солтановщинского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
Учителя сотрудничают очень плодотворно с нашим настоятелем церкви. Реализуется инновационный проект, который основан на традициях белорусского народа и православия. Уже четвертый год идет реализация проекта. Охвачены не только учащиеся, но и воспитанники дошкольной группы. У нас идут мероприятия совместно с нашим приходом, также мы приглашаем других священников района.  

«Этот факультатив для меня близок». Как в Несвижском районе проходят занятия по изучению православия-5

Подробнее в видеоматериале.  

# Православные в Беларуси # Анна Куртасова

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