«Этот факультатив для меня близок». Как в Несвижском районе проходят занятия по изучению православия

Новости Беларуси. Рассказать подрастающему поколению о вечных ценностях. В учреждениях образования Минской области новый факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центральном регионе насчитывается 312 таких факультативов. Их посещают более 3 000 школьников. На одном из занятий в Несвижском районе побывала наш корреспондент Анна Куртасова.

После основных уроков ученики Солтановщинского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа могут забыть о теоремах и формулах. Во второй половине дня начинается факультатив «Основы православной культуры». Школьники посещают его по желанию с разрешения родителей. Здесь ребята знакомятся с основами духовно-нравственного воспитания.

Жанна Полещук, заместитель директора Солтановщинского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

Учителя сотрудничают очень плодотворно с нашим настоятелем церкви. Реализуется инновационный проект, который основан на традициях белорусского народа и православия. Уже четвертый год идет реализация проекта. Охвачены не только учащиеся, но и воспитанники дошкольной группы. У нас идут мероприятия совместно с нашим приходом, также мы приглашаем других священников района.