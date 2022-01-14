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«Это знак нашего взаимодействия». Митрополит Вениамин передал освящённую хоругвь сотрудникам МЧС

14 января 2022 14:46
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Новости Беларуси. Знамя чести, стойкости и веры появилось у Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Митрополит Вениамин передал освященную хоругвь сотрудникам ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это знак нашего взаимодействия». Митрополит Вениамин передал освящённую хоругвь сотрудникам МЧС-1

Этот символ веками был воинским знаменем, но только церковным. Оно должно напоминать каждому о духовности человека и его благословении на выполнение присяги и священного долга по защите Родины.  

«Это знак нашего взаимодействия». Митрополит Вениамин передал освящённую хоругвь сотрудникам МЧС-4

Митрополит Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси:  
Передача хоругви – это знак нашего взаимодействия. Вместе с тем хоругвь – это древний символ воинской славы. Издревле на знаменах были священные изображения. Матерь Божья, которая изображена на хоругви, является небесной покровительницей Министерства. Икона именуется «Неопалимая купина» – неопалимый куст, который горел и не сгорал. Так и это изображение. Оно призвано вдохновлять сотрудников МЧС, чтобы они преодолевали огонь, воду и достигали цели, спасали жизни людей.  

«Это знак нашего взаимодействия». Митрополит Вениамин передал освящённую хоругвь сотрудникам МЧС-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Сегодняшнее мероприятие, связанное с вручением хоругви Министерству по чрезвычайным ситуациям, носит внутреннюю необходимость, духовно-нравственную потребность каждого человека, который служит в Министерстве, о том, что он не един в этой работе по предупреждению, профилактике и спасению людей от беды. Белорусская православная церковь нас поддерживает, там молятся за наших работников, помогают нам в освящении нашей служебной техники, в освящении тех зданий, помещений, которые вводятся в эксплуатацию. Но здесь самый главный момент надо понимать. Это необходимость духовности свой работы.  

«Это знак нашего взаимодействия». Митрополит Вениамин передал освящённую хоругвь сотрудникам МЧС-10

Напомним, в 2021 году Белорусская православная церковь и МЧС подписали соглашение о сотрудничестве. За это время провели ряд совместных мероприятий, например, закладку капсул с землей с мест захоронения работников МЧС, которые погибли при исполнении служебного долга.  

# МЧС Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Вадим Синявский # Фотофакт

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