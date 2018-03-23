Это высокий уровень признания Беларуси как космической державы. Новицкий – об участии страны в Международном космическом конгрессе
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на успешный запуск второго космического спутника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неземными планами с представителями Исполнительного комитета Международной ассоциации космических полетов поделился премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
В Минске в эти дни находятся покорители просторов Вселенной из девяти стран, в том числе из Китая, США, Германии, Франции и России. Делегация прибыла, чтобы обсудить процесс подготовки к Международному космическому конгрессу. Планетарный форум пройдет уже в сентябре.
По расчетам организаторов, Минск примет полторы сотни космонавтов со всего мира. Среди множества тем, которые рассмотрят участники конгресса, центральное место займет вопрос о привлечении молодежи в сферу космических исследований и полетов.
Олег Новицкий, космонавт-испытатель:
Я считаю, это достаточно высокий уровень признательности и признания Беларуси как космической державы. Я считаю, что республике есть, что показать, и работа будет интересной.
Эндрю Тёрнидж, исполнительный директор Ассоциации участников коcмических полетов (США):
Дело в том, что год назад, когда конгресс проводился во Франции, мы с группой специалистов из Беларуси уже обсудили, как должно проводиться данное мероприятие. Поэтому, когда мы приехали в Беларусь, то всё, в принципе, уже было готова. Культурная программа – на высочайшем уровне. Разработана техническая программа. Подготовлена прекрасная программа пребывания сопровождающих лиц. Осталось обсудить лишь некоторые технические моменты, в том числе, каким образом будем выстраивать работу со студентами и молодежью.
Право на проведение 31-го Международного космического конгресса Беларусь получила год назад во французской Тулузе. Наша страна обошла серьезных претендентов, среди которых были Италия, Литва и Финляндия.