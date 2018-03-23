Это высокий уровень признания Беларуси как космической державы. Новицкий – об участии страны в Международном космическом конгрессе

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на успешный запуск второго космического спутника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неземными планами с представителями Исполнительного комитета Международной ассоциации космических полетов поделился премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В Минске в эти дни находятся покорители просторов Вселенной из девяти стран, в том числе из Китая, США, Германии, Франции и России. Делегация прибыла, чтобы обсудить процесс подготовки к Международному космическому конгрессу. Планетарный форум пройдет уже в сентябре.

По расчетам организаторов, Минск примет полторы сотни космонавтов со всего мира. Среди множества тем, которые рассмотрят участники конгресса, центральное место займет вопрос о привлечении молодежи в сферу космических исследований и полетов.