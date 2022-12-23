«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»

Новости Беларуси. Большой новогодний праздник в рамках акции «Наши дети» состоялся в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главная елка с участием губернатора собрала хоровод из участников и зрителей. Приехало более тысячи юных гостей из 22 районов и Жодино.

Это победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, учащиеся школ-интернатов, воспитанники детских домов. На территории детско-юношеской спортивной школы развернулись интерактивные площадки. Например, можно было пройти мастер-классы по украшению елочных игрушек и созданию цветов из фольги. Также ребята могли станцевать с любимыми волшебными героями или сделать снимок на память в фотозонах. Для желающих активно провести время было организовано массовое катание на коньках.

Присутствие на этом мероприятии стало для нас приятным сюрпризом и, уверена, запомнится надолго.

Мне кажется, что очень важно, чтобы была такая атмосфера праздничная. Веселье, все поддерживают друг друга. Очень-очень весело.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Впервые в таком активном формате проводим новогоднее мероприятие. Хотелось бы создать ситуацию с соревновательностью у ребят. Если их оценка будет выше чем хорошо, мы будем очень довольны.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Новый год – это всегда пора ожидания какого-то чуда. Это наш первый опыт немного трансформации нашего стандартного сценария. Такой более подвижный и, на мой взгляд, более интересный.