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«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»

23 декабря 2022 15:51
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Новости Беларуси. Большой новогодний праздник в рамках акции «Наши дети» состоялся в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главная елка с участием губернатора собрала хоровод из участников и зрителей. Приехало более тысячи юных гостей из 22 районов и Жодино.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-1

Это победители олимпиад, творческих и спортивных конкурсов, учащиеся школ-интернатов, воспитанники детских домов. На территории детско-юношеской спортивной школы развернулись интерактивные площадки. Например, можно было пройти мастер-классы по украшению елочных игрушек и созданию цветов из фольги. Также ребята могли станцевать с любимыми волшебными героями или сделать снимок на память в фотозонах. Для желающих активно провести время было организовано массовое катание на коньках.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-4

Присутствие на этом мероприятии стало для нас приятным сюрпризом и, уверена, запомнится надолго.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-7

Мне кажется, что очень важно, чтобы была такая атмосфера праздничная. Веселье, все поддерживают друг друга. Очень-очень весело.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-10

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Впервые в таком активном формате проводим новогоднее мероприятие. Хотелось бы создать ситуацию с соревновательностью у ребят. Если их оценка будет выше чем хорошо, мы будем очень довольны.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-13

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Новый год – это всегда пора ожидания какого-то чуда. Это наш первый опыт немного трансформации нашего стандартного сценария. Такой более подвижный и, на мой взгляд, более интересный.

«Это всегда пора ожидания какого-то чуда». Турчин – о новогоднем квесте «23 загадки Минщины»-16

Финальным аккордом праздника стал хоккейный матч, в нем также участвовали дети. Всем ребятам вручили подарки.

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# Благотворительная акция # общество # Александр Турчин # Николай Башко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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