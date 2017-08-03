«Это то же самое – русский-белорусский»: что знают итальянцы о Беларуси?

Расскажите, пожалуйста, что знают о Беларуси? Как формируется мнение и отношение? Действительно ли, это – такое однозначное негативное отношение, хотя, в последнее время мы знаем, что есть какие-то потепления. И насколько плотно Беларусь ассоциируют с Россией, если заходит об этом речь?

Эльвира Апоне, писатель, журналист:

Ну, во-первых, я могу сказать, что не очень хорошо знают Беларусь. Даже, если надо им объяснить,­ итальянцам, допустим, даже знакомым, объяснить, что за Беларусь, надо немножко вот даже про Россию говорить. Они ассоциируют:­ Беларусь-Россия, не различают, это то же самое – русский-белорусский. И поэтому... Во-вторых, те, которые приезжали сюда, смотрели, может быть, даже сюда в Беларусь или в Россию, уже знают.

Конечно, могут сказать: «Мне понравилось там».

Но они, в общем, как туристы. А культуру людей, мне кажется, что недостаточно знают в Италии, тем более, Беларусь. И поэтому, я думаю, что надо вот чётко объяснять: что, как происходит. Потому что тоже мало информации приходит нам от вас.