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Президент Беларуси: герб и флаг воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции

12 мая 2019 06:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага. Слова белорусского лидера приводятся на сайте главы государства.  

Поздравление с Днём Государственного герба и Государственного флага  

Дорогие соотечественники!  

Сердечно поздравляю вас с Днём Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.  

Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.  

Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к её судьбе и ответственности за будущее.  

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие.  

Александр Лукашенко.  

# Герб и флаг Беларуси # общество

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