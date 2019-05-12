Президент Беларуси: герб и флаг воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага. Слова белорусского лидера приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём Государственного герба и Государственного флага

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

Это символы суверенитета страны, которые воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития. Являясь связующим звеном между поколениями, они объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру.

Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к её судьбе и ответственности за будущее.

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу родную Беларусь, а в каждом доме царят счастье, уют и благополучие.

Александр Лукашенко.