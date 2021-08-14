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Конный турнир и огненное шоу. Что будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

14 августа 2021 11:52
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Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конный турнир и огненное шоу. Что будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?-1

Там 14 августа начнется фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки с конным турниром и огненным шоу. Этим вечером одним из ключевых событий станет настоящий бал.

Конный турнир и огненное шоу. Что будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?-4

Также интерактивные локации для зрителей окунут их в эпоху Средневековья. Организаторы постараются реконструировать фрагменты военной и мирной жизни времен войны 1812 года.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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