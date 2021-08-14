Конный турнир и огненное шоу. Что будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там 14 августа начнется фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки с конным турниром и огненным шоу. Этим вечером одним из ключевых событий станет настоящий бал.
Также интерактивные локации для зрителей окунут их в эпоху Средневековья. Организаторы постараются реконструировать фрагменты военной и мирной жизни времен войны 1812 года.