Конный турнир и огненное шоу. Что будет на «Балу у Радзивиллов» в Несвиже?

Новости Беларуси. На «Бал к Радзивиллам» пригласит Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там 14 августа начнется фестиваль исторической реконструкции, культуры и музыки с конным турниром и огненным шоу. Этим вечером одним из ключевых событий станет настоящий бал.