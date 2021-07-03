«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем
Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования
Ежедневно, вне зависимости от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы белорусы чувствовали себя спокойно и уверенно. В День Независимости сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.
Столичная Госавтоинспекция, поздравляю вас с 85-летием, спасибо вам за ваш нелегкий труд и безопасность на дорогах.
Замечательный день, хотелось бы сегодня поздравить наших работников Госавтоинспекции с юбилеем. 85 лет – что вам пожелать, дорогие? Чтобы меньше было аварий на дороге, светофоры никогда не отключались, чтобы на дороге не было заторов. С праздников вас, дорогие. Спасибо вам за вашу работу.
Уважаемые коллеги, разрешите мне искренне поздравит вас с праздником, с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Это самое элитное подразделение не только в милиции общественной безопасности, но и в системе Министерства внутренних дел. С праздником, здоровья, удачи, благополучия. Отдельные поздравления начальнику ГАИ Дмитрию Михайловичу Корзюку.
Уважаемые коллеги, поздравляю вас всех с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего профессионального и служебного роста, мира вам, вашим, близким и семьям. С праздником вас!