Прямой эфир

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

03 июля 2021 23:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования

Ежедневно, вне зависимости от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы белорусы чувствовали себя спокойно и уверенно. В День Независимости сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем-1

Столичная Госавтоинспекция, поздравляю вас с 85-летием, спасибо вам за ваш нелегкий труд и безопасность на дорогах.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем-4

Замечательный день, хотелось бы сегодня поздравить наших работников Госавтоинспекции с юбилеем. 85 лет – что вам пожелать, дорогие? Чтобы меньше было аварий на дороге, светофоры никогда не отключались, чтобы на дороге не было заторов. С праздников вас, дорогие. Спасибо вам за вашу работу.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем-7

Уважаемые коллеги, разрешите мне искренне поздравит вас с праздником, с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Это самое элитное подразделение не только в милиции общественной безопасности, но и в системе Министерства внутренних дел. С праздником, здоровья, удачи, благополучия. Отдельные поздравления начальнику ГАИ Дмитрию Михайловичу Корзюку.

«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем-10

Уважаемые коллеги, поздравляю вас всех с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего профессионального и служебного роста, мира вам, вашим, близким и семьям. С праздником вас!

# ГАИ # общество # Александр Барсуков # Дмитрий Корзюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Военрук в школе. Кто он и чему может научить поколение TikTok?
03 июля 2021 23:29

Военрук в школе. Кто он и чему может научить поколение TikTok?

Александр Лукашенко о новом гендиректоре Большого театра: «Вы дайте шанс человеку показать себя»
03 июля 2021 22:52

Александр Лукашенко о новом гендиректоре Большого театра: «Вы дайте шанс человеку показать себя»

Александр Лукашенко в Большом: мы должны удержать страну для тех, кто придёт на эту сцену и в эту политику
03 июля 2021 22:41

Александр Лукашенко в Большом: мы должны удержать страну для тех, кто придёт на эту сцену и в эту политику