«Это самое элитное подразделение». Какими словами белорусы поздравили ГАИ с 85-летним юбилеем

Новости Беларуси. 85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции МВД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГАИ Беларуси отмечает 85-летие со дня образования Ежедневно, вне зависимости от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы белорусы чувствовали себя спокойно и уверенно. В День Независимости сотрудники Госавтоинспекции, как всегда, находятся на службе, обеспечивая нашу с вами безопасность.

Столичная Госавтоинспекция, поздравляю вас с 85-летием, спасибо вам за ваш нелегкий труд и безопасность на дорогах.

Замечательный день, хотелось бы сегодня поздравить наших работников Госавтоинспекции с юбилеем. 85 лет – что вам пожелать, дорогие? Чтобы меньше было аварий на дороге, светофоры никогда не отключались, чтобы на дороге не было заторов. С праздников вас, дорогие. Спасибо вам за вашу работу.

Уважаемые коллеги, разрешите мне искренне поздравит вас с праздником, с днем образования Государственной автомобильной инспекции. Это самое элитное подразделение не только в милиции общественной безопасности, но и в системе Министерства внутренних дел. С праздником, здоровья, удачи, благополучия. Отдельные поздравления начальнику ГАИ Дмитрию Михайловичу Корзюку.