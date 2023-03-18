«Это первый в Беларуси такой центр». В Бресте внедряют технологии четвёртой промышленной революции

Новости Беларуси. Развивать промышленность по инновационному пути – в Бресте обсудили итоги проекта по внедрению технологий четвертой промышленной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышение производительности труда, инновации, способные улучшить качество продукции, освоение новых рынков сбыта и видов товаров – за три года десяти пилотным предприятиям Брестской области удалось совершить прорыв в развитии. Робототехника, использование высоких технологий, цифровизация в производстве и оборудовании позволили снизить затраты и увеличить объемы. Для работодателей это решило проблему нехватки рабочих рук. Кроме того, в Бресте готовится к открытию центр коллективного пользования с высокотехнологичным оборудованием.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Это первый в Беларуси такой центр, где наши люди, студенты, выпускники, учащиеся и действующие сотрудники многих предприятий смогут фактически потрогать руками и увидеть глазами компоненты индустрии 4.0. Мы с помощью наших коллег закупили современное оборудование, подготовили соответствующие обучающие программы, которые позволят нашим людям, коллегам увидеть и внедрить в практике на своих предприятиях современные технологии.