«Это отличная стартовая площадка»: молодые преподаватели прибыли на свои первые рабочие места

Новости Беларуси. Первый звонок, можно считать, уже прозвенел для сотен преподавателей, которые в 2016 году идут в свой первый класс. Молодые специалисты, совсем недавно сами сидевшие за школьными и студенческими партами, прибыли на дебютные рабочие места – кто в просторные столичные, а кто и в небольшие сельские школы. К слову, пресловутый недобор на педспециальности ушел в историю.

Молодой специалист, преподаватель языка Гете, сегодня впервые в кабинете, который с первого сентября станет его первым рабочим местом.

Антон Исаев, учитель немецкого языка школы № 9 Минска:

Молодой специалист, если отправить просто с дипломом в свободное плавание, не всегда будет конкурентоспособным. Это отличная стартовая площадка.

Глядя на Алесю Босенкову, даже наш оператор захотел вернуться на школьную скамью. Но комплименты молодой преподаватель ценит в первую очередь касаемо педагогического мастерства. Учитель не просто ждала билета от государства, чтобы получить первые годы стажа, а сама буквально «выходила» дебютное рабочее место – с прошлого года пробовала свои силы в этой школе.

Алеся Босенкова, учитель немецкого языка школы № 9 Минска:

Учителю английского сейчас очень тяжело найти работу, потому что все ринулись в педагогические вузы.

Главный педагогический вуз страны. Если еще пару-тройку лет назад на отдельные специальности были недоборы, сегодня даже с завидными результатами ЦТ можно так и не получить студенческий билет.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

На шесть специальностей были зачислены только медалисты и целевики. И абитуриенты с баллами за 300 не смогли даже пройти на бюджетную форму получения образования.

А вот что такое 300 в математическом отношении, детям сразу из нескольких сел теперь будет рассказывать еще один молодой специалист.

Виталий Пантелеенко, учитель математики Уваровичской средней школы (Гомельская область):

Помню, мы с друзьями и одноклассниками собирали эти камни по всему поселку.

Вот такая, не геометрическая фигура судьбы – Виталий не только вернулся по распределению в родную школу, но и заменил ушедшего на пенсию преподавателя математики, на уроках которого сам корпел над косинусами и интегралами.

Виталий Пантелеенко, учитель математики Уваровичской средней школы (Гомельская область):

Бывают такие ученики, что подходят, задают такие вопросы, что самому интересно в этом разобраться.

От того, как себя покажут в том числе и эти молодые педагоги, зависит и то, какие преподаватели придут уже им на смену. И расскажет ли нам ректор педагогического про устойчивый конкурс, скажем, лет через пять. Совсем недавно молодым специалистам самим ставили оценки, но уже через несколько дней при входе в класс Антона Исаева школьники поприветствуют: «Здравствуйте, Антон Викторович!»