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«Это один из лучших районов для проживания». Глава Первомайского района о строительстве жилых домов

30 марта 2021 13:42
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Новости Беларуси. В 2020 году в Первомайском районе построили семь высоток. Какие планы по возведению жилья на этот год? Об этом в студии «Большого города» рассказал Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района.

«Это один из лучших районов для проживания». Глава Первомайского района о строительстве жилых домов-1

Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района:
У нас работал крупный застройщик на «Маяк Минска», в прошлом году мы завершили этот проект. В этом году завершается проект застройки комплекса в парке Челюскинцев, там осталось ввести один жилой дом. В прошлом году мы ввели на территории порядка 86 тысяч метров квадратных, в этом году замахнулись на более 100 тысяч метров. Это не только завершение строительства в парке Челюскинцев, но и строительство жилья для нуждающихся в так называемом Военном городке на улице Основателей.

Строительство жилья идет достаточно хорошими темпами, в перспективе уже разрабатываются проекты застройки по улице Волгоградской, дальше – на улице Макаенка, где освободилась часть площадки на территории «Беларусьфильма». Там уже работают проектные организации по разработке проектов по возведению жилья для нуждающихся.

«Это один из лучших районов для проживания». Глава Первомайского района о строительстве жилых домов-4

Илона Волынец:
Престижно сегодня иметь квартиру в Первомайском районе?

Дмитрий Шашок:
Я думаю, да. С моей точки зрения, может быть, это не скромно, – это один из лучших районов для проживания в Минске.

Почему в Первомайском самая высокая зарплата в Минске и как Парк высоких технологий участвует в жизни района? Подробности далее.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Дмитрий Шашок # Илона Волынец # Фотофакт

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