«Это один из лучших районов для проживания». Глава Первомайского района о строительстве жилых домов

Новости Беларуси. В 2020 году в Первомайском районе построили семь высоток. Какие планы по возведению жилья на этот год? Об этом в студии «Большого города» рассказал Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района.
Новости Беларуси. В 2020 году в Первомайском районе построили семь высоток. Какие планы по возведению жилья на этот год? Об этом в студии «Большого города» рассказал Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района.
Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района:
У нас работал крупный застройщик на «Маяк Минска», в прошлом году мы завершили этот проект. В этом году завершается проект застройки комплекса в парке Челюскинцев, там осталось ввести один жилой дом. В прошлом году мы ввели на территории порядка 86 тысяч метров квадратных, в этом году замахнулись на более 100 тысяч метров. Это не только завершение строительства в парке Челюскинцев, но и строительство жилья для нуждающихся в так называемом Военном городке на улице Основателей.
Строительство жилья идет достаточно хорошими темпами, в перспективе уже разрабатываются проекты застройки по улице Волгоградской, дальше – на улице Макаенка, где освободилась часть площадки на территории «Беларусьфильма». Там уже работают проектные организации по разработке проектов по возведению жилья для нуждающихся.
Илона Волынец:
Престижно сегодня иметь квартиру в Первомайском районе?
Дмитрий Шашок:
Я думаю, да. С моей точки зрения, может быть, это не скромно, – это один из лучших районов для проживания в Минске.
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