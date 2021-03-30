«Это один из лучших районов для проживания». Глава Первомайского района о строительстве жилых домов

Новости Беларуси. В 2020 году в Первомайском районе построили семь высоток. Какие планы по возведению жилья на этот год? Об этом в студии « Большого города » рассказал Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района.

Дмитрий Шашок, глава Администрации Первомайского района:

У нас работал крупный застройщик на «Маяк Минска», в прошлом году мы завершили этот проект. В этом году завершается проект застройки комплекса в парке Челюскинцев, там осталось ввести один жилой дом. В прошлом году мы ввели на территории порядка 86 тысяч метров квадратных, в этом году замахнулись на более 100 тысяч метров. Это не только завершение строительства в парке Челюскинцев, но и строительство жилья для нуждающихся в так называемом Военном городке на улице Основателей.

Строительство жилья идет достаточно хорошими темпами, в перспективе уже разрабатываются проекты застройки по улице Волгоградской, дальше – на улице Макаенка, где освободилась часть площадки на территории «Беларусьфильма». Там уже работают проектные организации по разработке проектов по возведению жилья для нуждающихся.