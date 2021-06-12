Второй день фестиваля песни, поэзии и музыки в Молодечно. Что ждёт гостей?

Новости Беларуси. Второй фестивальный день 12 июня в Молодечно. Праздник белорусской песни, поэзии и музыки собрал многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Финберг: зараз мы ў пошуку новых беларускіх песен, якія патрэбны моладзі

Богатая на культурные мероприятия программа удовлетворит вкус каждого. Фестивальными локациями стали не только концертные площадки, но и центральная площадь, а также улицы Молодечно. На протяжении дня во всех уголках города звучит музыка разных эпох, культовые спектакли покажут белорусские театры – в афише есть и «Паўлінка».