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Второй день фестиваля песни, поэзии и музыки в Молодечно. Что ждёт гостей?

12 июня 2021 13:09
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Новости Беларуси. Второй фестивальный день 12 июня в Молодечно. Праздник белорусской песни, поэзии и музыки собрал многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Второй день фестиваля песни, поэзии и музыки в Молодечно. Что ждёт гостей?-1

Богатая на культурные мероприятия программа удовлетворит вкус каждого. Фестивальными локациями стали не только концертные площадки, но и центральная площадь, а также улицы Молодечно. На протяжении дня во всех уголках города звучит музыка разных эпох, культовые спектакли покажут белорусские театры – в афише есть и «Паўлінка».

Второй день фестиваля песни, поэзии и музыки в Молодечно. Что ждёт гостей?-4

Работают фотозоны и выставки, а также литературная гостиная. А в 21:30 на сцене Летнего амфитеатра начнется гала-концерт закрытия фестиваля. Музыкальное представление соберет известных представителей белорусской эстрады, а также победителей конкурса молодых исполнителей разных лет.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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